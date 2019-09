Test psicologico: ciò che vedi per primo rivela la tua intelligenza interiore

Osserva questa immagine, cosa noti per primo? la risposta rivela la tua intelligenza interiore

Ogni viaggio spirituale deve incoraggiare le persone a vedere cosa accade al loro interno. In effetti, la nostra mente è governata da molteplici processi, consci o inconsci, che determinano la nostra personalità. Inoltre, tutte le cellule che ci compongono includono intelligenza e saggezza che ci consentono di condurre vite più o meno prospere. Pertanto, per raggiungere una migliore consapevolezza di sé, è importante essere interessati a tutte le complessità che determinano la nostra natura profonda.

L’intelligenza interiore può rilevare le vibrazioni della mente. Pertanto, aiuta a concentrarsi su pensieri, sentimenti e valori che motivano ciascuna delle tue azioni. Il funzionamento del sistema cerebrale è molto complesso. In effetti, il cervello include circa 100 miliardi di cellule nervose che possono selezionare, organizzare ed elaborare una serie di informazioni esterne. Inoltre, questo organo determina le nostre facoltà intellettuali, le nostre emozioni e le nostre azioni.

Sapevi che il modo in cui interpreti le opere d’arte aiuta a capire alcuni meccanismi del tuo cervello?

Dimmi cosa vedi per primo e ti rivelerò la tua intelligenza interiore

In questo test, basta guardare l’immagine e scoprire cosa rivela la prima cosa che vedi sulla tua intelligenza interiore.

Se vedi persone sedute e / o in piedi:

Se la prima cosa che hai notato sull’immagine è la presenza di persone sedute o in piedi, significa che hai molta esperienza nella vita. In effetti, hai vissuto eventi che ti consentono di dare preziosi consigli agli altri. Tuttavia, impari costantemente e continui ad arricchire la tua mente. Anche se padroneggi molti argomenti, rimani modesto e non rifiuti il ​​dibattito costruttivo.

Inoltre, in passato hai riscontrato guasti e lesioni, ma ti ha permesso di evolvere e vedere le cose in modo diverso. In effetti, sei diventato molto più forte e più duraturo dopo alcune difficili prove che hai attraversato.

Se vedi la Monna Lisa:

Se la prima cosa che hai visto è il famoso ritratto di Monna Lisa, significa che sei un perfezionista. Hai un senso del dettaglio e fai del tuo meglio per raggiungere i tuoi obiettivi in ​​tutte le aree. In effetti, sei dotato di un’intelligenza eccezionale che ti ha permesso di realizzare tutti i tuoi progetti. Inoltre, sei curioso e assetato di conoscenza. Tuttavia, hai difficoltà a delegare determinati compiti e sembra che ti preoccupi eccessivamente degli occhi degli altri. In effetti, ti manca la fiducia in te stesso e questo ti costringe a giudicarti troppo severamente. Tendi a inviare critiche inconsce e pensieri negativi. Di conseguenza, sei soggetto a disturbi d’ansia e insoddisfazione permanente. Ricorda che l’incoraggiamento può aiutarti a essere più produttivo!

Se vedi Leonardo da Vinci:

Se la prima cosa che hai visto è l’artista Leonardo da Vinci, significa che hai un’intuizione molto potente. In effetti, puoi leggere i pensieri degli altri osservandoli. La tua intuizione non smette mai di stupire i tuoi cari che apprezzano questa qualità. Arrivi a dare giudizi giusti e adeguati. Inoltre, parli con estrema saggezza e sai come misurare le tue parole quando necessario.

Tuttavia, sei molto testardo e non cambi idea facilmente. Sei spesso criticato per non aver fatto concessioni e non aver ascoltato le opinioni degli altri. Tuttavia, sei noto per la tua generosità e bontà naturale. In effetti, difendi le cause che ti interessano, come il benessere degli animali e l’ecologia. Ti meriti il ​​rispetto dei tuoi simili!

