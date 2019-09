Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i canali in chiaro proporranno per la prima serata. Ecco il palinsesto televisivo!

Che cosa ci proporrà la tv questa sera? Lo scopriamo insieme grazie al palinsesto televisivo proprio qui, su CheDonna.it.

I canali in chiaro sono pronti a darci alternative di ogni genere per rendere la nostra serata semplicemente impeccabile.

Preferisci un film, una serie tv o un programma di approfondimento? A te l’ardua sentenza.

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 25 settembre

Rai Uno – Metti la nonna in freezer (Film)

una giovane restauratrice che lavora in proprio vive della pensione della nonna. Così, quando questa muore, non le resta che surgelare il corpo per continuare ad incassare la sua pensione fino a quando non avranno recuperato il credito loro dovuto per un grosso lavoro per la Sovrintendenza

Rai Due – Rocco Schiavone – Prima che il gallo canti (Fiction)

Il romanissimo Rocco Schiavone, vicequestore in forza alla Polizia di Stato, si ritrova a svolgere le sue mansioni ad Aosta. Odia la città e certo non apprezza il proprio lavoro per il quale però, paradossalmente, pare avere grande talento, oltre a tanto sarcasmo, scadenza e maleducazione.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.