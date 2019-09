Meteo giovedì 26 settembre: sole al nord, instabile altrove

Nella giornata di giovedì 26 settembre atteso un meteo sereno nelle regioni del nord, mentre nelle zone del sud arriverà una perturbazione che porterà dei piovaschi sparsi che però dovrebbero esaurirsi nel corso della giornata.

Se al settentrione la situazione climatica andrà via via migliorando, al sud le piogge potrebbero riprendere a dare fastidio. Insomma, la perturbazione che questo mercoledì ha dato fastidio alle regioni centro-settentrionali, si sposterà gradualmente verso il sud-est con ombrelli aperti almeno tra mattino e pomeriggio.

Come detto al nord la giornata sarà caratterizzata in gran parte dal sole e da un clima sereno con temperature in leggero aumento almeno a livello locale. Venerdì invece tornerà a farla da padrone l’instabilità. Atteso infatti qualche piovasco, seppur di breve durata, nel corso del weekend. La colonnina di mercurio non dovrebbe oscillare più di tanto e i valori massimi resteranno comprese tra i 21 e i 27 °C.

Le previsioni del 26 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese incontreranno un meteo stabile e perlopiù soleggiato, non fosse per delle foschie nelle ore mattutine sulla pianura, mentre addensamenti a carattere locale si avvertiranno durante il giorno in particolare sulle Alpi e l’Alto Adige. Non sono da escludere piovaschi isolati sulle aree di confine. Le temperature saranno in leggero rialzo con massime tra 21 e 24 °C. A Milano e a Torino il cielo sarà in prevalenza sereno con temperature attorno ai 24 °C.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali meteo variabile con nuvole diffuse e a tratti compatte nell’area dell’Adriatico dove potrebbero verificarsi locali piovaschi. Non è da escludere qualche fenomeno isolato sui massicci abruzzesi, comunque i via di esaurimento. Le temperature saranno stabili con massime tra 23 e 26 °C. A Roma poche nuvole e massime di 26 °C. A Firenze cielo in prevalenza sereno e 25°C.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole nuvole a tratti e qualche piovasco sui settori peninsulari, sulla Sicilia tirrenica, la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Altrove sarà meglio. Le temperature scenderanno leggermente con massime tra i 23 e i 27 °C. A Napoli sole e 26 °C. A Palermo ombrelli aperti e colonnina di mercurio a 24 °C.

