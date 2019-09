Maria De Filippi svela che il suo braccio destro Raffaella Mennoia è convolata a nozze insieme ad Alessio Sakara

Più di un anno fa era stata Maria De Fillippi a rivelare che vi era qualcosa tra di più che una splendida amicizia tra Alessandro Sakara e Raffaella Mennoia. Infatti durante un’intervista rilasciata a Fuorigioco, inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport ha svelato: “Alessandro Sakara, che è vicino a Raffaella Mennoia, mi ha fatto conoscere Marco, con cui mi alleno tre o quattro volte a settimana”

Ed oggi è stata sempre la conduttrice di Uomini e Donne a svelare il lieto annuncio durante la registrazione del dating show di Canale 5. Maria ha anche invitato il pubblico a fare gli auguri alla sua amica e collaboratrice.

Fino a non molto tempo fa la Mennoia è stata legata a lungo con Jack Vanore, ex tronista di Uomini e Donne. Un rapporto senza dubbio importante che è finito per trasformarsi in una splendida amicizia, lo aveva rivelato il diretto interessato: “Io e Raffaella siamo persone intelligenti e ci vogliamo un bene infinito. Quando abbiamo capito che il nostro amore era al capolinea ce lo siamo detti. Non siamo diventati amici subito dopo la fine della nostra storia, è passato un periodo di tempo”.



Maria De Filippi: Alessio Sakara ecco chi è?

Alessio Sakara ed è un noto lottatore di arti marziali di origine di 38 anni. Lui è nato il 2 settembre 1981 a Roma, sotto il segno della Vergine. Tuttavia è maggiormente conosciuto grazie a Maria De Filippi che gli ha permesso di diventare uno dei conduttori di Tu si Que Vales insieme a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni.

Dopo la separazione dalla sua ex moglie Adele, nel 2018 incontra Raffaella Mennoia tra i due c’è molta chimica e amore. Quando le chiedono di lui risponde così: “Mi chiedete sempre del mio Lui… Ma io di Lui non racconterò mai niente… Ciò che si ama va preservato, difeso e protetto fino alla fine. Vi auguro adesso che sono una Donna di trovare un Amore che vi completi che non vi sminuisca che vi aiuti a scavare ma anche a planare”.

