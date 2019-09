Chi è Giorgia Caldarulo? Conosciamo meglio la ragazza la cui fama è legata alla relazione con Taylor Mega e a un misterioso triangolo sentimentale.

Nome : Giorgia Caldarulo

: Giorgia Caldarulo Età: 21 anni

21 anni Data di nascita: 1997

1997 Segno Zodiacale: /

Luogo di nascita: Bari

Bari Professione : Modella e influencer

: Modella e influencer Altezza: 165 cm

165 cm Peso: 58 kg

58 kg Tatuaggi: Giorgia ha un triangolo sotto il braccio sinistro e una scritta nera e rossa sotto il braccio destro.

Giorgia Caldarulo Pomeriggio 5

Dopo aver ospitato la rivale in amore, Erica Piamonte, Barbara d’Urso ha ben pensato di invitare a Pomeriggio Cinque anche Giorgia Caldarulo, così da darle l’opportunità di esprimere il suo punto di vista sul triangolo più chiacchierato del momento, quello che la vede coinvolta assieme a Taylor Mega e, appunto, Erica Piamonte.

La querelle è in realtà esplosa su Instagram, quando la rivista Nuovo ha pubblicato il bacio tra Giorgia e Taylor e Erica ha commentato piccata in una delle sue IG stories:

“Allora come sto. Sto veramente di mer*a, ma da quanto sono incaz***a non mi viene neanche da piangere. E le mie domande sono: ‘Ma tu non ti fai schifo? Tu veramente non ti vergogni?”

Giorgia aveva già replicato sempre via Instagram:

“Chi mi conosce sa che non sono solita fare storie dove spiego i miei fatti personali: non mi va e non mi piace, però sto ricevendo tantissimi insulti da parte di persone omofobe soprattutto, ma anche da parte di chi sostiene che io abbia rovinato una relazione. Mi dà fastidio essere insultata per nulla. Ho conosciuto Taylor da single, questo voglio che sia chiaro anche per voi. Non ho mancato di rispetto a nessuno e non lo farei mai nella mia vita. Sto ricevendo degli insulti che mi fanno male e che mi toccano. Credetevi, la situazione a casa non è facile: portatemi rispetto perché non ho fatto niente a nessuno.”

Ora però la ragazza ha occasione di parlare in diretta tv e, seppur con fare misurato, non la manda certo a dire:

“Erica mi sembra meno raffinata di Taylor. La vedo un po’ grezza nei modi, anche un po’ superficiale.”

Giorgia Caldarulo specifica di esser alquanto presa da Taylor, sebbene la loro è al momento ancora solo una frequentazione. La ragazza spera che presto possa iniziare un vero e proprio fidanzamento, sottolineando che Taylor non è legata a nessun altro (ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale).

Giorgia Caldarulo Uomini e Donne

La bella Giorgia Caldarulo, trasferitasi a Milano dopo la maturità, comincia ad essere protagonista di molti shootings e book fotografici, fino a quando nel 2018 scende le scale del famoso dating show di canale 5, Uomini e Donne, per corteggiare Paolo Crivellin.

Il tronista sceglierà Angela Caloisi ma, nonostante la sconfitta, Giorgia vedrà comunque la sua popolarità impennarsi: diventa seguitissima e amatissima sui social, tanto da diventare una vera e propria influencer.

Giorgia Caldarulo Instagram

Con i suoi 237 mila followers, la Caldarulo è entrata nel mondo della moda che da sempre la affascinava proprio attraverso Instagram.

Il suo social pullula di foto seducenti, outfit e immagini che raccontano il suo stile e ispirano i numerosissimi fan.

Le immagini al mare, numerose e sempre realizzate con grande cura, illustrano inoltre un fisico semplicemente invidiabile.

Nessuna foto romantica: gli unici scatti che raccontano la vita privata di Giorgia sono alcune rare immagini con la famiglia e, in particolare con la sorella. Il resto è tutto, per così dire, lavoro.

Lo scatto più famoso? Quello al bacio con Cameron Dallas, modello e star di Youtube che si trovava in Italia per uno shooting di Dolce&Gabbana. I due si sono scambiati un bacio davanti al Duomo. Lo scatto aveva fatto il giro del mondo e in tanti si erano interrogati sull’identità della biondissima ragazza.

“Era per Dolce & Gabbana, volevano ricreare sotto il Duomo di Milano quella famosa foto scattata a New York – ha svelato la stessa Giorgia in un’intervista -. Ho capito quanto sarebbe stata bella e ho detto ok, ci sto. Giorgia è una persona fantastica. L’ho incontrata solo quel giorno, ma è fantastica. Una persona magnifica. Ed è anche bellissima, cioè, wow! Davvero bellissima”.

Giorgia Caldarulo Taylor Mega

“Ho sognato Taylor senza conoscerla. Abbiamo una mica in comune e io gliel’ho riferito: me l’ha presentata e subito si è creato quel feeling”

Così, secondo il racconto di Giorgia Caldarulo, è iniziata la relazione che l’ha avvicinata alla bella Taylor Mega.

La relazione tra le due è sbocciata a inizio settembre e Giorgia giura che Taylor era single.

“Ho conosciuto Taylor da single, questo voglio che sia chiaro anche per voi. Non ho mancato di rispetto a nessuno e non lo farei mai nella mia vita.”

La relazione tra le due esce allo coperto quando Nuovo pubblica le foto di un lungo e appassionato bacio: Giorgia però spiega che sono ancora a “livello frequentazione”, senza nascondere però il desiderio di ufficializzare presto il fidanzamento.

La famiglia della influencer fa un po’ fatica ad accettare questo legame e pare che anche le sorelle siano state sottoposte a forme di bullismo a scuola in seguito all’uscita della famosa foto. Ciò però non impedisce a Giorgia di sognare un futuro con la sua Taylor.

Giorgia Caldarulo famiglia e sorella

Una ragazza molto legata alla sua famiglia e, anche se a soli vent’anni ha lasciato la sua amata Puglia per trasferirsi a Milano, Giorgia Caldarulo ancora sente molto la vicinanza alla sua famiglia originaria di un piccolo paese del sud.

Vicina in particolare alla sorella minore, Giorgia condivide scatti affettuosi con al ragazzina e spende sempre dolci parole per lei.

Per lei il giudizio della famiglia certo conta e non stentiamo a credere che lo farà ancora molto molto a lungo.

