Vedi Ciro Ferrara che canta e pensi di aver sbagliato canale, invece pian piano ti rendi conto d’esser su Mediaset: c’è la nuova edizione di “Amici”, il format ha aperto le porte anche alle celebrità. Così non è escluso che Ferrara, dopo una carriera passata sul rettangolo verde, fra contrasti e tackle scivolati, possa riscoprirsi cantante. Anche se, a dir la verità, molti – televisivamente parlando – lo ricordavano più per la pubblicità di un famoso Yogurt.

“Troppo buona”, diceva compiaciuto all’epoca, e Maria De Filippi, oggi – memore di quello spot – deve esserlo stato davvero per aver dato ad un programma cult, che ha consegnato alla musica e allo spettacolo grandi nomi (Emma Marrone in primis), nuova linfa.

Non solo Ciro Ferrara. In gioco ci sono i vip, quelli che – cinicamente parlando – famosi lo sono già (quindi se ne va anche quel ‘saranno’ che troneggiava nel titolo delle prime edizioni del medesimo format), dunque non avrebbero bisogno di ulteriore visibilità. O forse sì, ce lo spiega la padrona di casa che ammette: “Nei suoi diciotto anni, lo show ha aiutato i ragazzi a vivere del proprio talento.Chi viene ad Amici, vuole realizzare il proprio sogno, chi viene ad Amici Celebrities vuole dimostrare la propria passione“.

“Amici Celebrities”, Maria De Filippi: “Chi viene qui vuole dimostrare la propria passione”

Maria De Filippi confessa subito che l’intento è quello di vedere volti noti del jet-set cimentarsi con proprie passioni, attività che magari hanno sempre svolto – o voluto svolgere – secondariamente poiché impegnati a fare altro. Una sorta d’evasione dalla routine, dunque, per capire se c’è la stoffa oppure si tratta solo di un amore non corrisposto: vale per il canto, il ballo e la recitazione.

L’accademia più famosa d’Italia allarga gli orizzonti, ma il rischio – e la De Filippi lo sapeva – è quello di scimmiottare un’illustre ‘Corrida’ con “dilettanti allo sbaraglio” che si trovano in un ambiente diverso dal proprio. Il gioco, forse, è tutto qui ed è per questo che piace al pubblico (lo stesso che ha premiato proposte come “Ora o mai più” sulla Rai) desideroso di vedere i propri beniamini sotto altre vesti e nella loro fallibilità.

Ci sono anche delle sorprese, come Laura Torrisi che dimostra di saper cantare amabilmente, o Francesca Manzini che mette in pratica alacremente la passione per la danza offrendo ottimi spunti. Ma lo spettacolo ‘vero’ è in giuria: i siparietti di Ornella Vannoni e Platinette sono un vero e proprio toccasana per le risate. Malgrado una buona dose di trash, accompagnata anche dalle figure impacciate di Joe Bastianich e Giuliano Peparini ‘vittime inconsapevoli’ degli sproloqui della cantante, il programma arranca leggermente rispetto alla versione nip.

Il meccanismo è lo stesso ma i risultati son diversi, forse proprio perchè manca – di base – quella credibilità che si attribuiva a persone sconosciute, animate davvero dalla voglia di emergere. Nella versione ‘Celebrieties’, invece, si fatica a trovare il mordente: quella forza di volontà che dovrebbe spingere ciascun concorrente a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Per questo, inconsapevolmente, nella prima puntata si è ridotto tutto ad un sempiterno siparietto tra gag e battute. Prima, dopo e durante le singole esibizioni. La De Filippi, con questa versione di “Amici”, sembra aver creato un ibrido fra ‘Tu si che Vales’ e ‘L’isola dei famosi’: ogni partecipante naufraga alla ricerca di qualcosa che, forse, non sarà mai. Tempo per aggiustare il tiro non manca ma, in attesa del prossimo appuntamento, la domanda resta: serviva proprio un programma del genere nel già ricco palinsesto di Mediaset? Una risposta ulteriore, forse, l’avremo questo sabato a partire dalle 21.20.

