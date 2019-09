La legge dell’attrazione prevede che sono diversi i fattori che influenzano la nostra attrazione per il sesso opposto

Sarebbe sbagliato affermare che le donne hanno una preferenza specifica per certi uomini. I gusti e le scelte differiscono da una donna all’altra. Ad alcune piacciono biondi e forti, ad altre bruni ed esili. D’altra parte, una donna può essere anche attratta dalla personalità dell’uomo, indipendentemente che il fisico sia attraente oppure no.

Attrazione e amore lavorano enigmaticamente. Non siamo in grado di rilevare il motivo esatto della nostra attrazione per una persona; ci sono, senza dubbio, forze invisibili che determinano i criteri delle nostre scelte. L’aspetto fisico, i valori, gli interessi o la personalità, tutti influenzano la nostra attrazione per il sesso opposto.

Ma per alcune donne, la personalità è la più importante di tutto il resto. Secondo uno studio sviluppato dalla Huazhong University in Cina, è stato dimostrato che i tratti della personalità possono aiutare a giudicare l’attrattiva del viso. Questo è l ‘“effetto alone” il cui principio è che i tratti della personalità in una persona si riflettono sul viso. Pertanto, tutto ciò che è “buono è bello”.

Tuttavia, l’attrazione rimane un affare personale e individuale per ogni individuo. In effetti, anche se alcuni uomini non sono Apollo, hanno la capacità di compiacere le donne. E per una buona ragione, la loro personalità intrinseca li differenzia e li distingue e, di conseguenza, li rende più attraenti.

Ecco alcuni tipi di personalità maschili che attraggono le donne

Un uomo che ha un senso dell’umorismo

L’umorismo potrebbe essere un potere seducente per coloro che sanno sfruttarlo in modo sottile. È un facilitatore delle relazioni sociali, ed è un’arte e una risorsa di seduzione che non sono date a tutti. Non è sorprendente scoprire che i comici più famosi sono accompagnati dalle donne più belle. L’uomo con il suo senso dell’umorismo diventa il centro di interesse e quindi esercita un dominio simbolico, qualcosa che alcune donne potrebbero cercare.

Un uomo discreto

Per discreto si intende prudenza e sottigliezza nella verbalizzazione di parole e azioni. Il tocco, considerato contatto fisico, può creare un forte legame tra due individui. La maggior parte delle donne ha più rispetto per gli uomini che si scusano quando si sentono in errore, che per quelli che sono indifferenti alla sensibilità della donna che li affronta.

Un uomo romantico

Invia un bel mazzo di fiori, sa come dire una parola dolce, è romantico… Questo tipo di personalità è molto desiderata dalle donne che apprezzano l’essere in presenza di un uomo gentile, non aggressivo e rispettoso. La tenerezza e l’attenzione sono i primi frutti della lungimiranza e precursori di un sentimento di sicurezza provato dalla donna.

Un uomo fedele

Molte donne temono l’infedeltà del loro uomo. Ma un uomo fedele non ha segreti per sua moglie e trova sempre tempo da trascorrere con la sua amata. Bene, è degno di fiducia.

Un uomo galante

Marchi di galanteria attirano le donne perché indicano un certo grado di istruzione. A condizione che questa qualità sia spontanea e non utilizzata come tecnica di seduzione effimera e teatrale.

Un uomo generoso con un grande cuore

La generosità è vasta e comprende anche quella del cuore. Empatia e compassione sono virtù rare in questi giorni. Un uomo avaro di sentimenti e azioni generose non attirerebbe molto interesse da parte di una donna. Non si dice che “l’avarizia è la madre di tutti i mali?”

