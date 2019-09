Tiziano Ferro ha pubblicato una storia su Instagram per smentire l’ultimo gossip sul suo conto.

Ieri sera, Tiziano Ferro ha deciso di intervenire su Instagram per smentire una notizia sul suo conto. Una scelta strana per una persona riservata come lui ma sicuramente motivata visto che un giornale aveva annunciato che a breve sarebbe diventato padre.

Al fine di mettere a tacere le voci, il cantante di Latina ha così deciso di intervenire dando subito la sua versione.

