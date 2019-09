Nathaly Caldonazzo ha lasciato Andrea Ippoliti, suo fidanzato da tre anni, nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip 2019. Una scelta che il pubblico ha apprezzato e che ha scatenato la reazione dell’ex moglie di Ippoliti che si è scagliata contro l’ex marito nonchè padre dei suoi figli.

Temptation Island Vip 2019, l’x moglie di Andrea Ippoliti lo smaschera: “hai tradito anche me. Io e i tuoi figli ci vergogniamo”

Dopo aver visto le immagini delle esterne tra Andrea Ippoliti e la tentatrice Zoe, Nathaly Caldonazzo ha chiesto il confronto immediato. Davanti ad Alessia Marcuzzi, la Caldonazzo ha espresso tutta la propria delusioni per l’atteggiamento di Andrea. “A 47 anni te la fai con una ragazza che ha cinque anni più di mia figlia, non ti vergogni? Non è il mio uomo, non voglio averci a che fare, non ho più niente da dire, ho il vomito“, sono state le parole pronunciate dalla Caldonazzo.

Contro andrea Ippoliti, su Instagram, si è anche scagliata l’ex moglie che ha lasciato il proprio commento sotto uno dei video pubblicati dalla produzione del programma di canale 5.

“Caro Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie volevo dirti che quando 3 anni fa io e i nostri 3 figli scoprimmo che mi tradivi, fui io a prendere una decisione importante, non tu. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante. Avevo ragione. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te. Siamo senza parole e provo pena per te”, ha scritto l’ex moglie di Ippoliti.

