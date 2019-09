Meteo mercoledì 25 settembre: brutto tempo al nord e al centro

Nella giornata di mercoledì atteso meteo avverso al nord e al centro. Situazione migliore al sud dove si verificherà prelevante stabilità con cieli sereni. Piogge solo a carattere locale. Le temperature si manterranno stabili tra i 20 e i 28 °C.

Dopo un breve sprazzo di sereno al nord e al centro tornare il maltempo. Più fortunati invece coloro che abitano al sud, dove il sole continuerà a brillare e le piogge saranno localizzate. Previsti venti deboli o moderati, mentre i mari saranno mossi.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 25 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Chi si trova al nord dovrà far fronte a piogge diffuse. In mattinata il cielo sarà nuvoloso ovunque con piogge sulla Liguria e le Alpi. Nelle ore pomeridiane regnerà ancora l’incertezza con piogge e temporali in particolare nelle regioni orientali. Acqua pure alla sera. Le temperature oscilleranno tra i 20 e i 23 °C nei valori massimi. I venti saranno deboli e i mari molto mossi. A Milano e a Torino atteso tempo in parte nuvoloso con la colonnina di mercurio tra i 23 e i 19 °C.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali brutto tempo dal pomeriggio, mentre al mattino sarà stabile con nuvole a tratti e qualche pioggia in Toscana. Nelle ore pomeridiane ombrelli aperti ovunque tranne che sull’Abruzzo. Alla sera ancora acqua a fiumi. Le temperature saranno stazionarie con valori massimi compresi tra i 23 e i 26 °C. I venti saranno deboli o moderati, e i mari tra poco mossi e mossi. A Roma attesa pioggia con 25 °C. A Firenze addirittura temporali e 24 °C.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane ancora qualche nuvola qua e là con tempo comunque asciutto, salvo per per qualche pioggia a carattere locale sulla Campania. Alla sera di nuovo meteo secco su tutte le aree con spazi di sereno ampi. Temperature in leggero aumento con massime tra i 24 e i 28 °C. I venti saranno deboli o moderati e i mari mossi o molto mossi. A Napoli e a Palermo sole con temperature attorno ai 26 – 28 °C.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI