Capelli e styling: taglio corto sì ma spettinato – VIDEO

Capelli e styling: Taglio corto sì ma rigorosamente spettinato! Questa è la soluzione che vi farà apparire più giovani all’istante – VIDEO

Capelli: Il taglio corto è ciò che di più sbarazzino possa esserci nel mondo dello styling. Un taglio corto ringiovanisce di molto anche le donne più mature. Deve essere il più disordinato possibile

Quindi, no a tagli corti ordinati e pettinati. No alla riga in mezzo o alle “ondine” tutte uguali: tendono a far invecchiare di molto. Anche solo 2 cm di differenza può cambiare totalmente la percezione del taglio

