Astrologia: in che rapporto è la Bilancia con gli altri segni

Scopri in che rapporto sono i nativi della Bilancia con gli altri segni dello zodiaco.

La compatibilità tra segni zodiacali è da sempre un argomento molto interessante visto che va ad unire due argomenti altrettanto sentiti che sono il modo di rapportarsi che le persone hanno tra loro e la compatibilità tra i vari segni che dipende, ovviamente, dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi.

L’affinità è qualcosa che può nascere all’istante e che può crescere nel tempo ma che quando è forte si avverte in modo chiaro e distinto. Ovviamente, si può avere una sorta di affinità sul lavoro ma non in amicizia e si può essere fatti per andare d’accordo in amore ma non sul lavoro. Situazioni ben diverse tra loro che rendono quindi l’argomento di ampio interesse.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che stanno per fare un incontro importante e quali sono quelli più autentici, scopriremo come sono i rapporti tra i nati della Bilancia (che è il segno del mese) e gli altri segni zodiacali. Visto che si tratta di qualcosa che ha a che fare con i sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente dei vari segni, in modo da avere un quadro più completo e preciso dei vari rapporti che possono venirsi a creare.

Oroscopo: i nativi della Bilancia e il rapporto con gli altri segni zodiacali

Bilancia – Ariete

Bilancia e Ariete possono essere considerati a tutti gli effetti due segni opposti ma complementari.

Se i nati sotto il segno dell’Ariete sono impetuosi e sempre pronti a partire in quarta in ogni situazione, quelli della Bilancia hanno dei modi più calmi e tendono a pianificare ogni cosa prima di muoversi. Quando i due segni si incontrano a metà strada, quindi, riescono a trovare un equilibrio quasi perfetto e in grado di compensare gli eccessi di entrambi, portandoli ad un lavoro di squadra che può rendere le cose più semplici sotto ogni punto di vista. Se si parla di lavoro, infatti, Bilancia e Ariete insieme riescono a correggersi e a dividersi le varie mansioni, svolgendole secondo i propri tempi. Amore e amicizia sono invece sentimenti che gestiscono quasi in modo automatico, muovendosi in un campo di azione conosciuto ad entrambi ed in grado di vederli sempre d’accordo, almeno per quelle che sono le grandi esigenze.

Bilancia – Toro

Bilancia e Toro hanno in comune il pianeta Venere che influenza il loro modo di concepire e vivere l’amore. Questi due segni hanno quindi dei modi di vedere la vita molto vicini anche se rischiano lo scontro nel modo in cui si rapportano ad essa. Se i Toro sono schematici e con la testa sempre sulle spalle, i nativi della Bilancia hanno una mente più fantasiosa e un bisogno di interagire con gli altri che li spinge spesso a stringere nuovi contatti. Se in amicizia i due segni riescono a trovare sempre un accordo, in amore c’è il rischio di gelosie che possono portare a delle fratture difficili da risanare. L’unica possibilità è quella di puntare molto sul dialogo e sulla capacità di comprensione che entrambi posseggono e che ben curata può aiutarli a gestire eventuali crisi. Sul lavoro, i due segni riescono a collaborare e a interagire tra loro con naturalezza. A volte, però, possono finire con il rilassarsi troppo, finendo con il rallentarsi a vicenda. Per far fronte a questo problema è indispensabile che si organizzino facendo conto dei loro limiti in tal senso.

Bilancia – Gemelli

L’accoppiata tra Bilancia e Gemelli sembra funzionare piuttosto bene grazie ai vari punti in comune che si abbinano perfettamente alla complicità che sanno mettere in campo quando si trovano vicini. La simpatia e la voglia di divertirsi dei Gemelli si abbina al controllo e al piacere per le cose belle della Bilancia, dando vita ad un connubio di intenti che se sfruttato come si deve può portarli ad ottenere grandi cose. L’amicizia tra loro è quindi armoniosa e priva di ostacoli e lo stesso può dirsi in amore dove la complicità che riescono a condividere li mantiene sempre in sintonia e lontani da possibili scontri. Sul lavoro riescono ad intendersi al primo sguardo e la voglia di fare dei nativi della Bilancia compensa la vena artistica e dinamica dei Gemelli che riescono a vivere le cose in modo più accentuato, evitando il rischio di annoiarsi.

Bilancia – Cancro

Bilancia e Cancro sono due segni che condividono lo stesso modo di intendere i sentimenti. Il rapporto tra loro tende quindi sempre al positivo, sopratutto per la capacità di entrare in sintonia e di capirsi anche solo con uno sguardo. L’amicizia tra questi due segni sarà fatta di momenti di complicità ai quali si uniranno voglia di fare e capacità di comprendere i bisogni dell’altro senza mai cercare di prevaricarlo. In amore le cose saranno ancora più armoniose e l’unico punto debole sarà un’eccessiva calma nel rapporto che, alla lunga, potrebbe portare ad una routine noiosa, sopratutto per i nativi della Bilancia che, a differenza dei nati sotto il segno del Cancro, necessitano di una vita più mondana. Ciò nonostante, con un po’ di collaborazione da entrambe le parti il rapporto potrà procedere senza scossoni. Il lavoro è un settore un po’ astratto ed entrambi dovranno impegnarsi per trovare il giusto equilibrio che, una volta raggiunto, gli consentirà di avanzare senza problemi.

Bilancia – Leone

Bilancia e Leone sono due segni ricchi di contrasti e questo potrebbe non giovare all’armonia tra i due. Ci sono però anche degli spigoli che se smussati potrebbero incastrarsi perfettamente in un ingranaggio che di conseguenza funzionerebbe a dovere. Se l’amicizia tra loro rischia di risentire della luce di cui entrambi sembrano avere bisogno per vivere, l’amore potrebbe dar vita ad una squadra vincente dove entrambi potrebbero avanzare supportandosi a vicenda. Affinché ciò funzioni, però, alla base dovrebbe esserci un sentimento davvero forte ed in grado di rendere entrambi desiderosi di capirsi e di avviare un dialogo particolare che sappia condurli verso un intento comune. Un po’ più complicato è invece il rapporto lavorativo che potrebbe sfociare in una competizione in grado di portare a tensioni e problemi che alla lunga renderebbero il lavoro difficile da portare avanti. Anche qui, l’unica via di uscita è la voglia di trovare un punto d’incontro, cosa che però non sempre è fattibile.

Bilancia – Vergine

L’accoppiata tra Bilancia e Vergine, seppur singolare, sembra godere di alcuni punti in comune che rendono i due segni in grado di comunicare e di capirsi vicendevolmente. Se i nativi della Bilancia sono legati al concetto di bellezza e armonia, possono trovare la perfezione nella precisione dei nati sotto il segno della Vergine che, a loro volta, apprezzeranno il loro ordine ed equilibrio. L’amicizia tra i due segni è quindi in grado di funzionare alla grande mentre in amore è importante che i due segni riescano a comprendersi e a cooperare tra loro per ottenere un rapporto diverso dagli altri ma sicuramente in grado di funzionare. Sul lavoro, tutto dipende dalla voglia di fare e dal ruolo ricoperto da entrambi. È comunque difficile che i due arrivino allo scontro diretto e, nella peggiore delle ipotesi, ci sarebbe una cooperazione silenziosa ma comunque efficiente.

