Meteo martedì 24 settembre: torna il sereno da nord a sud

Nella giornata di martedì atteso un meteo in complessivo miglioramento su tutta l’Italia dopo il tempo avverso che ha disturbato il fine settimana. Le temperature saranno stabili o in aumento al nord.

Dopo l’ondata di clima autunnale del fine settimana, sull’Italia tornerà a splendere il sole. Se ancora questo lunedì la perturbazione di origine atlantica ha dato fastidio a diverse regioni, specialmente quelle del centro sud con piogge e temporali, domani un nucleo di aria instabile porterà al ritorno del sereno anche se durerà poco.

Secondo le più recenti previsioni da mercoledì l’instabilità colpirà di nuovo il Paese e nello specifico il nord e il centro dove si potranno verificare precipitazioni e rovesci a carattere locale. Da giovedì a domenica invece il clima riprenderà ad essere soleggiato.

Le previsioni del 24 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale incontreranno in mattinata delle condizioni di complessiva stabilità pur con addensamenti anche di natura compatta alternati a degli spazi di sereno ampi specialmente nelle ore serali. Probabili acquazzoni potrebbero abbattersi sulla Romagna e nelle ore pomeridiane sulle Alpi occidentali.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsto tempo secco sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico sin dalle ore del mattino. Nuvolosità di passaggio con addensamenti anche di tipo consistente specialmente nelle prime ore della mattina. Miglioramenti sono invece attesi tra il pomeriggio e la sera. Sulla Toscana attesa stabilità con cieli poco nuvolosi durante la mattinata. Prevalenza di sole al pomeriggio sia sulla costa, sia sui settori interni. Nuvole sparse alla sera, pur senza particolari fenomeni.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole avrà a che fare con delle precipitazioni, in particolare sulla Puglia e l’area dello Stretto, quindi sul Salento. Asciutto sulle altre zone pur con cieli nuvolosi a tratti per l’intero arco della giornata. Schiarite soltanto sulla Sardegna. Sulla Calabria piogge a carattere locale in mattinata sulla costa tirrenica meridionale. Secco sugli altri settori. Acqua ancora al pomeriggio con nuvole diffuse altrove. Alla sera complessiva stabilità su tutto il territorio con cieli poco nuvolosi.

Le temperature saranno in calo salvo al nord dove le massime saranno in salita.

