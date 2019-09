Dislessia: 3 principali campanelli d’allarme – VIDEO

Dislessia: 3 principali campanelli d’allarme. Come riconoscerli nei bambini e come intervenire se il bimbo è affetto da dislessia – VIDEO

La dislessia è un fenomeno che non sempre viene riconosciuto a primo occhio dai genitori. Spesso questo disturbo legato ai disturbi dell’apprendimento, viene interpretato come una svogliatezza del bimbo per la scuola

Per interpretare al meglio la dislessia vi sono 3 campanelli d’allarme principali da tenere in considerazione. Scopri quali nel video in alto.

