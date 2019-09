Cristina Chiabotto si è sposata: l’ex Fabio Fulco reagisce così

Cristina Chiabotto si è sposata con Marco Roscio, suo fidanzato da circa due anni. L’ex fidanzato Fabio Falco ha reagito così alle nozze.

Cristina Chiabotto ha sposato l’imprenditore Marco Roscio, suo fidanzato da circa due anni. L’ex Miss Italia ha pronunciato il fatidico sì davanti a parenti e amici, ma come ha reagito il suo storico ex fidanzato Fabio Fulco con cui ha vissuto un’importantissima e lunghissima storia d’amore?

La reazione di Fabio Fulco al matrimonio dell’ex fidanzata Cristina Chiabotto con Marco Roscio

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco sono stati insieme per dodici anni. Dopo la fine della loro storia, la bellissima ex Miss Italia si è innamorata dell’imprenditore Marco Roscio con cui, dopo circa due anni, ha deciso di sposarsi. Un matrimonio che è stato documentato anche sui social. Le immagini di Cristina Chiabotto e Marco Roscio in abiti nuziali hanno fatto il giro del web e anche Fabio Fulco ha potuto vederle. Mentre la Chiabotto si godeva il suo matrimonio Fulco, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto per annunciare ai fans una novità professionale a cui sta lavorando da circa una settimana. Tra i tanti commenti, è spuntato anche quello inerente alle nozze della Chiabotto a cui Fulco ha risposto.

“Sei bellissimo, la tua ex si è sposata un rospo”, ha scritto un utente.A tale commento, Fabio Fulco ha risposto con l’emoticon che ride a crepapelle. Dopo la fine della storia d’amore, Fulco commentò così i dodici anni vissuti con la Chiabotto: “È stato un sogno durato 12 anni, ma era solo il mio sogno. A un certo punto è suonata la sveglia. Forse siamo stati idealizzati come coppia. È stata una favola di vita che forse non prevedeva il lieto fine”.

La Chiabotto, invece, a Verissimo dichiarò: “Non c’è stato un motivo vero e proprio. Non c’era più l’incastro. È stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. È forte da dire, è finito l’amore per Fabio”.

