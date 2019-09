Osserva attentamente l’immagine e scopri un aspetto segreto della tua personalità che forse ancora non hai imparato a conoscere.

Osserva attentamente l’immagine qua sopra e, mi raccomando, non scorrere l’articolo verso il basso.

Che cosa vedi? Quale immagine cattura il tuo occhio a un primo sguardo?

Tutti noi guardiamo al mondo attraverso occhi diversi, ed è questo che ci rende speciali, unici. Questo test mette in luce proprio ciò, quel lato nascosto, quel segreto del nostro inconscio che ci rende unici e plasma il nostro modo d’essere.

Del resto è proprio nella varietà che risiede la più grande ricchezza della nostra società, nella molteplicità di visioni del reale. Il modo migliore per indagarle pare essere un test di percezione: la modalità secondo cui guardiamo un’immagine può essere un vero esempio di come osserviamo il mondo.

Allora, per scoprire il lato nascosto che alberga dentro di noi, guardiamo l’immagine qua sopra per qualche istante: quale figura salta per prima ai nostri occhi?

Test personalità: che cosa vedi nell’immagine?

Avete visto un viso? Significa che siete una persona empatica, molto attenta agli altri, alle singole e sottili percezioni che possono trasparire dal viso altrui.

Per quanto molto bello, tutto ciò rischia di condurre a una dimenticanza di se stessi. Non vi chiediamo certo di diventare più egoisti, ma riuscire a trovare un po’ di equilibrio potrebbe senza dubbio condurvi a vivere meglio una vita di relazione tanto intensa.

Se la prima cosa che avete notato è invece un cervello la vostra personalità appare come segnata da una buona dose di insicurezza.

Sentite costantemente il bisogno di tenere tutto sotto controllo, tenendo alla larga anche spontaneità e libertà di azione. Il controllo è per voi uno strumento per evitare problemi: ripetete a voi stesse che attraverso un controllo diretto conseguirete risultati migliori ma, in realtà, sapete che è solo una via attraverso la quale placare i vostri alti livelli di ansia.

Un maggior livello di disinvoltura o distacco renderebbe senza dubbio la vostra vita più piacevole e meno pressante.

Uno stupendo paesaggio colorato è la prima cosa che salta ai vostri occhi? Significa che la vostra mente e il vostro spirito giacciono in perfetto equilibrio.

Rancore e invidia appaiono lontani da voi e ciò che avete riesce in buona parte a soddisfarvi.

L’ottimismo guida la vostra vita e sapete ben tenervi alla larga da certe logiche oggi imperanti. Certo, qualche volta può capitarvi di sentirvi incomprese o considerate fuori dal tempo ma è poco prezzo per una vita serena.

