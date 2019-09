Scopriamo tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: la Bilancia.

Fonte: Istock

Oggi, 23 Settembre, entriamo ufficialmente nel mese della Bilancia, il settimo segno dello zodiaco. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche, le curiosità e le inclinazioni che caratterizzano le persone nate sotto questo segno zodiacale.

Scheda della Bilancia

Periodo: Dal 23 Settembre al 22 Ottobre

Pianeta Dominante: Venere

Colore del segno: Rosa

Pietra porta fortuna: Quarzo rosa

Giorno fortunato: Venerdì

Fiore indicato: Rosa

Tutto sul segno della Bilancia

Fonte: Istock

Il segno in generale

La Bilancia è il settimo segno dello zodiaco. Le native del segno sono persone che amano tutto ciò che è bello e che sembrano evocare loro stesse il concetto di bellezza. Sempre curate, mostrano un estremo gusto nel vestire e hanno dei modi eleganti che gli conferiscono un certo fascino che non passa mai inosservato. A ciò si unisce un bisogno di circondarsi a loro volta di tutto ciò che è bello, puntando sempre all’armonia e a sensazioni che siano in grado di portare benessere a loro e a chiunque le circonda.

Intelligenti e sensibili, hanno una capacità di ascolto che li rende persone estremamente gradevoli e spesso cercate dagli altri che amano il loro modo sempre pacato e gentile di porsi che ben si sposa ai consigli dei quali sono prodighi e che il più delle volte si dimostrano estremamente accurati e utili.

Spesso indecisi, possono entrare in crisi quando fanno particolarmente fatica nel comprendere cosa è meglio per loro in una data circostanza. Un problema che tendono a risolvere da soli perché tra le loro caratteristiche c’è quella di non voler mai tediare gli altri, preferendo un momento di isolamento ad una crisi in pubblico.

Studio e lavoro

Le native della Bilancia amano prendersi cura di ogni aspetto della loro vita e questo le porta ad impegnarsi al massimo sia quando si tratta di studio che di lavoro. Se nel primo lavorano sodo, senza risparmiarsi ma senza puntare necessariamente a livelli eccessivi. Nel secondo eccellono particolarmente per la capacità che hanno di realizzare a dovere ogni singolo progetto.

Collaborative come poche altre persone, sul lavoro sono le colleghe ideale, sempre pronte a dare una mano e a sostenere nei momenti difficili. Portate per mansioni che sfociano nell’artistico, quando al lavoro uniscono anche la passione, danno davvero il meglio, arrivando alla vetta senza alcuna fatica. Se, al contrario, si trovano ad annoiarsi, il loro rendimento tende a calare, ciò nonostante non saranno mai negligenti poiché tendono a prendere sempre sul serio tutto ciò che fanno, in particolar modo quando sono coinvolte anche altre persone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Astrologia: i segni zodiacali che non smettono mai di sperare

Relazioni

Le relazioni sono qualcosa alla quale le native della Bilancia tengono in modo molto particolare. Per loro il contatto con gli altri è di grande importanza e non possono fare a meno di cercare sempre una sorta di connessione con chi le circonda. In amicizia sanno rivelarsi quindi ottime amiche, sempre pronte ad ascoltare e a dare consigli e tutto senza risparmiare eventuali critiche che a loro avviso possono essere costruttive. Un modo di fare che agli altri risulta parecchio utile al punto da renderle tra le persone più ricercate dello zodiaco.

In amore, le cose si fanno ancora più importanti perché nella coppia vedono il concretizzarsi del puro concetto di armonia. Per il loro modo di vedere, infatti, due persone che fanno qualcosa insieme riescono a dare sempre più del singolo e questo le porta a credere fermamente sia nell’amore che nel rapporto di coppia per il quale sono pronte a dare il tutto per tutto al fine di farlo funzionare.

Gentili e sempre pronte a mettere in campo una forma di dolcezza che appartiene solo a loro, sono sempre alla ricerca dell’anima gemella e quando pensando di averla trovata, cercano di costruire insieme qualcosa che sia speciale e che le aiuti a crescere insieme alla loro metà, al fine di migliorarsi entrambi per il bene individuale e, ovviamente, di coppia.

