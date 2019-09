Asia Argento vs Salvini: ma dietro le quinte cos’è successo?VIDEO

Asia Argento e la lite con Matteo Salvini a “Live. Non è la d’Urso”: ma cosa è successo dopo dietro le quinte? Lo sconvolgimento dei fan dell’attrice per quel selfie – VIDEO

Ieri sera a “Live, Non è la d’Urso”, Matteo Salvini ospite del programma, ha affrontato la furia di Asia Argento. Lei, che l’aveva già precedentemente accusato di aver accentuato l’odio negli italiani, non si è fatta scrupoli nel ribadire il suo dissenso verso la politica dell’ex Ministro Salvini

Tutto nella norma ma, poi, a fine programma è rinato il sereno tra Asia e Matteo dietro le quinte. Cosa è successo? Quel selfie che l’attrice ha postato su Instagram in compagnia di un Matteo Salvini sorridente accanto a lei non è andato proprio giù ai suoi fan. Lo sconvolgimento per quel che è accaduto è grande e inaspettato!

