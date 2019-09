Dimmi di che colore ti vesti di solito e ti dirò chi sei veramente

Pensavi che la scelta dei tuoi vestiti provenisse semplicemente dalle tue preferenze e gusti? Secondo Gerald Zaltman, professore di economia aziendale presso la Harvard Business School, il 95% delle nostre decisioni ha origine nel nostro subconscio. Quindi, sembra che le nostre motivazioni intrinseche sfuggano alla nostra mente cosciente e alla nostra ragione. Per sperimentare un’introspezione, è necessario attingere alle profondità del nostro essere e rilevare i nostri veri tratti della personalità.

Il colore che di solito scegli per i tuoi abiti rivela chi sei veramente:

Tutti i tuoi comportamenti e interpretazioni sono influenzati dal tuo subconscio. Ma, come sottolineano i nostri colleghi di Psychology Today, le scelte del colore possono determinare la tua vera natura.

Ecco cosa significa se prediligi abiti di colore….

1. Colore nero

Se sei abituato a indossare il nero, significa che sei molto creativo ma anche estremamente sensibile. Sembra che tu sia tra quelli che non esprimono facilmente le loro emozioni. In effetti, sei introverso e sei abituato a evitare le interazioni sociali per non rivelare la tua vera personalità.

2. colore marrone

Sei una persona affidabile che cerca una certa stabilità nella sua vita quotidiana. In questo modo, puoi facilmente ottenere la fiducia degli altri e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. Inoltre, hai principi e valori che nessuno può influenzare. Hai una mente razionale che ti consente di condurre una vita in linea con le tue motivazioni intrinseche.

3. Colore blu

È noto che il blu ispira fiducia e affidabilità. Inoltre, uno studio scientifico sottolinea che il blu ha un effetto calmante. Pertanto, se sei abituato a scegliere abiti di questo colore, significa che stai cercando un certo equilibrio nella tua vita. In effetti, sei piacevole e socievole e ti piace diffondere un clima armonioso intorno a te.

4. Colore verde

Se ti piace il colore verde, significa che hai una mano sul cuore senza essere troppo emotivo. In effetti, sei generoso e sempre pronto ad aiutare gli altri, senza essere pessimista. Allegro, hai una vita sociale molto attiva e le persone apprezzano particolarmente la tua compagnia.

5. Colore viola

Se opti per questo colore, hai l’anima di un artista. In effetti, sembra che tu sia particolarmente attratto dalla musica, dalla scrittura e dalla pittura. D’altra parte, all’inizio sembri altero ma non necessariamente. In realtà, sei sognante e sensibile e sei abituato ad annegare in pensieri profondi.