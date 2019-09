Ciro Ferrara chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Ciro Ferrara è un ex calciatore e allenatore di 52 anni. Lui è nato l’11 febbraio 1967 a Napoli sotto il segno dell’Acquario, è alto 180 centimetri e pesa circa 75 kg. Fin da piccolo si appassiona allo sport infatti inizialmente pratica basket e uova, ma la sua vera passione è il calcio e questo lo spinge a fare un provino per una squadra calcistica del Vomero.

Tuttavia questa sua decisione non aggrada i suoi genitori quindi deicide di continuare gli studi. Dopo aver conseguito il diploma si iscriversi all’Istituto superiore di educazione fisica, dove consegue il diploma ISEF. Da quel momento dopo aver sconfitto la Sindrome di Osgood-Schlatter, (malattia che la confinava momentaneamente in carrozzella) approda al Napoli. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Ciro Ferrara

Età: 52 anni

Data di nascita: 11 febbraio 1967

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Acquario

Titolo di studio: Diploma

Professione: Allenatore ed ex calciatore

Altezza: 180 cm

Peso: 75 kg

Ciro Ferrara: Instagram

Ciro Ferrara è molto attivo sui social, il suo profilo Instagram conta 73,3mila followers e conta oltre 200 post. Sul suo account ama condividere selfie, foto insieme ad amici e colleghi di lavoro, sono presenti anche scatti che riguardano la sua carriera e la sua vita privata. Sul web è possibile trovare diverse profili che rimandano al suo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 52enne non ha nessun profilo su Facebook quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage. Mentre per quanto riguarda Twitter ha un account attivo, è seguito da 39,7mila followers e conta circa 4,3mila tweet: ama condividere foto e video che riguardano la sua carriera e il suo lavoro. Potete trovare qui il suo profilo ufficiale.

Ciro Ferrara: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Ciro Ferrara sappiamo che ha avuto una relazione importantissima con Paola. Loro si sono conosciuti a 15 anni sulla spiaggia di Separo (Gaeta) poiché frequentavano lo stesso lido, poi si erano persi di vista per ritrovarsi a 18 anni ed innamorarsi.

Dopo qualche anno sono convolati a nozze, nel 1989, e hanno avuto tre figli Benedetta, nata il 27 marzo 1990, Paolo, nato il 23 gennaio 1993 e Giovanbattista, nato l’11 agosto 2001. Tuttavia nel 2017 i due divorziano ed adesso Ciro risulta essere single.

Ciro Ferrara: carriera

Per quanto riguarda la sua carriera sappiamo che dal 1980 al 1994 gioca con il Napoli, qui mostra tutta la sua bravura realizzato la bellezza di 12 goal. Tutto ciò gli porta molto notorietà infatti, nel 1994, la Juventus lo vuole nella sua rosa dove rimane fino al 2005 quando termina la sua carriera. Nello stesso anno crea l’associazione di volontariato Cannavaro-Ferrara, con lo scopo di aiutare i bambini dei quartieri napoletani disagiati

Successivamente decide di diventare allenatore ma la strada è lunga, quindi inizia come collaboratore tecnico di Marcello Lippi nella Nazionale Italiana vincendo anche i Mondiali del 2006. Dopo è responsabile del settore giovanile, fino al 2009, della Juventus come quando viene promosso ad allenatore della prima squadra.

Nel 2010 tocca all’Under 21, seguita dalla Sampdoria. Dal 2016 al 2017 allena il Wuhan Zall, club cinese, ma questa esperienza non va come sperata quindi decide di tornare in Italia. Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione ad Amici Celebritis, gareggia con la maglia bianca.

