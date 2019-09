Stasera in tv, venerdì 20 settembre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i film, gli show e, in generale, i programmi che i canali in chiaro ti proporranno per la prima serata. Che palinsesto sia!

Che il weekend abbia inizio ma prima un momento per ricaricare le batterie così da poter poi dare il meglio di noi in questa due giorni tutta da vivere.

Come fare? Noi abbiamo qualche suggerimento per voi.

Che ne dite infatti di un bel film, di uno show o di un programma di approfondimento? La tv ha tanto da offrire in questo venerdì sera e non resta che selezionare ciò che più farà al caso nostro.

Ecco allora il palinsesto televisivo della prima serata odierna: consultatelo con noi e poi scegliete il vostro intrattenimento del venerdì sera.

Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 20 settembre

Rai Uno – Tale e quale Show (Show)

12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Chi troveremo quest’anno sul palcoscenico? le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, il doppiatore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna, l’imitatore David Pratelli. In giuria tre mostri sacri della televisione: Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, affiancata come lo scorso anno da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 10 Episodio 14 – Fumo negli occhi (Telefilm)

Mentre una nuova risorsa, l’agente speciale Fatima Namazi, arriva in sala operativa, la squadra si ritrova a sventare un pericoloso attentato alla USS Iowa, operato da un gruppo terroristico islamico.

Rai Tre – Il colore nascosto delle cose (Film)

Valeria Golino e Adriano Giannini sono protagonisti di una vibrante storia d’amore in cui una donna non vedente entra nella vita di un affascinante pubblicitario dal passato tormentato.