Meteo sabato 21 settembre: ultimo bagno di sole

Nella giornata di sabato atteso un meteo stabile e soleggiato da nord a sud. Da domenica arriva il brutto tempo. Previste piogge in particolare sulle regioni settentrionali e del centro.

Il sole ormai ha le ore contate almeno per quanto riguarda l’Italia. L’ingresso di una perturbazione di provenienza atlantica farà arrivare sul territorio giornate tipicamente autunnali. Come questo venerdì anche domani il cieli saranno ancora sereni o poco nuvolosi lungo tutto lo Stivale, da domenica il brutto tempo si farà sentire specialmente al nord e al centro.

Secondo le più recenti previsioni il meteo avverso si farà maggiormente insistente lunedì, mentre nei giorni successivi le condizioni potrebbero migliorare.

Le previsioni del 21 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord della Penisola potranno godere di spazi di sereno ampi durante il giorno con soltanto qualche breve addensamento sulle zone occidentali. Nubi in aumento anche ad est alla sera, mentre di notte sono previsti acquazzoni e temporali a partire dal nord ovest.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali si avrà prevalenza di sole in mattinata, mentre nelle ore pomeridiane le nuvole si attesteranno in aumento a partire dal versante tirrenico. Cieli a tratti nuvolosi alla sera pur con clima asciutto. Alla notte acqua sul Lazio e la Toscana. Qui il meteo sarà stabile con ampie schiarite in mattinata. Nuvolosità in aumento tra il pomeriggio e la sera. Acqua attesa di notte. La domenica sarà bagnata con temporali.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole incontrerà un clima stabile e soleggiato durante il giorno, in particolare sulle aree peninsulari. Delle nuvole in più si potrebbero verificare sulla Sicilia e la Sardegna, senza comunque particolari fenomeni. Stessa cosa alla sera e di notte quando i cieli saranno nuvolosi un po’ ovunque. Sulla Calabria clima stabile al sabato con schiarite ampie in mattinata. Nuvolosità in aumento a partire dalle ore pomeridiane e poi ancora alla sera. Secco anche alla domenica con molte nuvole di natura compatta su tutti i settori.

Le temperature minime saranno in generale calo, le massime invece si riveleranno in lieve salita.

