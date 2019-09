“Hai un tumore al seno aggressivo” cure e chemio, poi la scoperta..

Un clamoroso errore che poteva costare la vita a questa giovane donna.

Per questa povera donna c’è stata una doppia mastectomia e vari cicli di chemioterapia per una forma molto aggressiva di cancro al seno. Ma la povera Sarah Boyle, mamma di due piccoli di appena 30 anni, in realtà non aveva nulla. Solo dopo un anno il nosocomio dove era in cura si è reso conto di aver commesso una diagnosi completamente errata.

Questa vicenda che ha del clamoroso che è rimbalzata sui media inglesi è avvenuta nei reparti del Royal Stoke University Hospital, che ora ammette il gravissimo errore e affronta il rischio di un maxi risarcimento. La diagnosi sbagliata di carcinoma mammario triplo negativo è arrivata alla fine del 2016. L’ospedale ha scoperto il suo sbaglio solo alcune settimane dopo, a luglio 2017, quando la donna si era già sottoposta a diversi cicli di trattamenti estenuanti e a importanti interventi chirurgici. I legali della giovane Sarah Boyle hanno fatto sapere che la diagnosi errata si sia verificata perché un campione di biopsia è stato registrato in maniera errata. E un portavoce dell’ospedale universitario di North Midlands ha confermato: «Una diagnosi errata di questo tipo è eccezionalmente rara e capiamo quanto sia stata devastante per Sarah e la sua famiglia. Si è trattato di un errore umano».

«Gli ultimi anni sono stati incredibilmente difficili per me e la mia famiglia», ha detto Sarah. «Sapere di avere un cancro mi sembrava orribile, ma ora, dopo il trattamento e la chirurgia, sentirmi dire che tutto questo non era necessario, è davvero un trauma enorme. Come se ciò non fosse abbastanza grave, ora sono preoccupata della possibilità di sviluppare davvero il cancro in futuro, a causa del tipo di impianti mammari che ho», a rischio di un raro cancro.

Leggi anche >>> Santarelli accusata di essere troppo magra: “Il dolore mi ha prosciugato”

Leggi anche >>> Uomini e Donne: crisi tra Ivan e Sonia? Lei rompe il silenzio – Video

Leggi anche >>> Sharon Stone: “Dopo l’ictus ho perso tutto: dimenticata come Lady D” – Video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI