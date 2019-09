Filmati Ufo non spiegabili direttamente dalla US Navy – VIDEO

Filmati Ufo non spiegabili neanche dalla Marina americana, la US Navy, svelano il mistero degli Ufo sulla Terra – VIDEO

Dei filmati e immagini declassificati dalla US Navy Statunitense spiegano la presenza sulla Terra degli Ufo. I filmati rivelano la presenza chiara di misteriosi oggetti volanti non spiegabili

I presunti Ufo in questione, ha spiegato il portavoce della Us Navy Joe Gradisher, sono stati ripresi in aria con sensori a raggi infrarossi nel 2015 e studiati e diffusi dalla Stars Academy of Arts & Sciences. Scopri il resto nel video in alto

