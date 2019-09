Cristina Donadio chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Cristina Donadio è un’attrice di 65 anni. Lei è nata il 7 novembre 1954 a Napoli sotto il segno dello Scorpione, è alta 167 centimetri e pesa circa 63 kg. Lei è molto legata alla sua famiglia e alla sua meravigliosa città ma non parla molto della sua adolescenza.

Quando aveva solo 16 anni è rimasta incinta e nonostante la gravidanza frequenta la scuola e anche dopo il parto tant’è che è costretta ad allattare durante le lezioni. Intono al 2016 scopre di avere il tumore al seno ma non ha voluto dire niente a nessuno, per evitare di essere vista con occhi diversi: “Ho scoperto l’ho tenuto nascosto a tutti e mi sono andata ad operare nei quattro giorni di stop del set (della serie Gomorra n.d.r) per poi tornare subito al lavoro dopo quella piccola convalescenza.”

Nome: Cristina Donadio

Età: 65 anni

Data di nascita: 7 novembre 1954

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Scorpione

Titolo di studio: /

Professione: Attrice

Altezza: 167 cm

Peso: 63 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Cristina Donadio: Instagram

Cristina Donadio è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 55,5mila persone e conta oltre 340 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, foto insieme ad amici e parenti e scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerose fanpage ma il suo account ufficiale è questo qui.

La 65enne ha un profilo attivo anche su Facebook, si tratta di un profilo personale quindi non è possibile vedere i suoi followers tuttavia sappiamo che ama condividere principalmente foto che riguardano la sua vita privata e lavorativa, la potete seguire qui. Mentre su Twitter è seguita da 3,3mila followers e conta oltre 1,7mila tweet che riguardano la sua carriera: potete trovare il suo account qui.

Cristina Donadio: vita privata

Cristina Donadio, come detto in precedenza, ha avuto un figlio a sedici anni e si è sposata due anni dopo; oggi, ha tre stupendi nipoti: “Considero mio figlio il mio migliore amico: ero troppo giovane per fare la madre e sono troppo giovane per fare la nonna, ho tre nipoti”.

Successivamente conosce Stefano Tosi, i due si trovano molto bene insieme infatti decidono di convolare a nozze però il loro matrimonio non dura a lunga a casa di un’incidente: “Mi sono sposata con Stefano Tosi, abbiamo fondato ‘Il sole e la luna’ . La vita mi ha riservato un grande dolore: Stefano è morto con Annibale Ruccello in un incidente stradale”. Oggi non sappiamo se Cristiana sia fidanzata o stia conoscendo qualcuno.

Cristina Donadio: carriera

Cristina Donadio, dopo aver concluso gli studi, si dedica alla sua carriera di attrice. Giuseppe Gleijeses, attore e regista, la porta con sé ad un’opera teatrale. Da questo momento scatta qualcosa dentro di lei, capisce che vuole diventare un’attrice professionista.

Da quel momento riceve moltissime proposte per numerosi film e serie tv, infatti ha debuttato al cinema col film Il regno di Napoli, ma ha raggiunto la fama vera nel 1993, con Carmela, personaggio del secondo episodio di Libera.

Inoltre la troviamo nel cast di numerosi film quali I vesuviani, La festa perduta, La pelle, Chimera, L’era legale, Animali che attraversano la strada mentre a teatro l’abbiamo vista ad esempio in Piccola suite in blu minore, Cunto de augas, Il dolore della guerra, Opera di periferia.

Nel 2016 viene scelta per interpretare il suo di Annalisa, soprannominata Scianel, nella serie di successo Gomorra. Molti si sono interrogati sul suo soprannome Scianel e Cristina Donadio, durante una intervista rilasciata a la Repubblica.it, ha svelato: “Perché la madre aveva una bancarella di profumi: Scianel è il soprannome, nessuno la chiama Annalisa. Ragiona come un uomo ma usa strategie femminili. Il look è studiato: di giorno porta tute di ciniglia ma la sera si veste da pantera per giocare a poker

Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione ad Amici Celebrities dove gareggia con la squadra bianca capitanata da Giordana.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI