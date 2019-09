Bruciore di stomaco e reflusso in gravidanza: i sintomi – VIDEO

Bruciore di stomaco e reflusso gastrico in gravidanza: quali sono i sintomi legati a questo disturbo? E come curarlo – VIDEO

Il bruciore di stomaco e il reflusso gastrico sono sintomi molto comuni in gravidanza. I sintomi associati ad esso, riportati dalle donne in stato interessante, includono: dolore al petto, soprattutto dopo essersi piegate, sdraiate o dopo aver mangiato; bruciore alla gola, ecc.

Purtroppo nella maggior parte delle donne in stato interessante questo sintomo tende a non scomparire durante la gravidanza. Sorge nel secondo trimestre e, spesso, si acutizza nell’ultimo. Scopri tutti i sintomi nel video in alto

