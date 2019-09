Oroscopo – I segni zodiacali che non perdono mai la speranza.

Fonte: Istock

La speranza è un sentimento difficile da spiegare e può assumere sfumature sempre diverse che cambiano in base all’oggetto delle speranze e alla situazione che vive chi si trova a sperare. Una cosa certa è che si tratta di qualcosa che non tutti riescono a mantenere costante, che alle volte monta quasi a sorpresa mentre altre si spegne improvvisamente, lasciando chi la provava con una sensazione di sconforto. Per alcuni è come un sesto senso, per altri la voglia di mantenersi sempre in gioco sperando, appunto, per il meglio, per altri ancora qualcosa di nocivo perché in grado di alimentare le ferite ogni qual volta viene disattesa. Ciò che è certo è che la speranza è qualcosa che non tutti hanno e che spesso non si può neppure controllare. Può dipendere dal carattere, dalla situazione in corso, dalle esperienze vissute e, ovviamente, dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo, dopo aver visto quali sono le persone più vere dello zodiaco e quali sono quelle più solari, scopriremo quali segni non perdono mai la speranza e quali, invece, fanno fatica a coltivarla. Trattandosi di un argomento che ha a che fare con i sentimenti e le emozioni che si provano nel profondo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un quadro più completo della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> I segni zodiacali che stanno per scoprire qualcosa di importante su loro stessi

I segni che non smettono mai di sperare e altri che fanno fatica anche ad iniziare

Fonte: Istock

Ariete – Quelli che sperano ma con poco impegno

Non si può dire che i nati sotto il segno dell’Ariete non siano persone propense alla speranza. Quando si accingono a fare qualcosa di nuovo amano fantasticarci su e nel farlo mettono in moto anche una forma di speranza che li rende positivi in merito all’evolversi delle cose. D’altro canto, non credono ciecamente nei sogni o nelle cose che non possono afferrare con mano e questo fa si che la loro sia più una forma di fantasia che di speranza, tanto che non si preoccupano quasi mai di coltivarla, perdendola spesso per strada. Abituati a contare sulle proprie sorte non sono inclini ad affidarsi alla fortuna anche se a volte fanno uso di amuleti per sentirsi più sicuri. Un po’ contraddittori sull’argomento, se davvero motivati potrebbero trovarsi persino a sperare con forza in qualcosa ma di sicuro non sono tra coloro che non perdono mai la speranza perché in assenza di risultati la perdono anche troppo velocemente.

Fonte: Istock

Toro – Quelli che sperano abbastanza

I nativi del Toro sono soliti affrontare ogni evento della vita con calma e attenzione. Per questo motivo, tra una cosa e l’altra, si concedono anche la possibilità di sperare. Nel farlo continuano ovviamente ad impegnarsi per raggiungere lo scopo ma supportati dalla serenità che gli arriva proprio dalla capacità di sperare in meglio al di là di come sembrano andare le cose. Razionali come pochi, ovviamente, non si prendono mai in giro e sanno sempre a quali rischi o pericoli vanno incontro. Ciò nonostante, forse più per trovare un modo per rilassarsi che per altro, cercano sempre di cercare una via di fuga che sia fatta a base di pensieri positivi ed in grado di dargli la carica. Un modo di fare che li aiuta ad alimentare come possono la speranza, anche quando le cose sembrano non andare per il verso giusto.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli che sperano ad intermittenza

I nati sotto il segno dei Gemelli sono troppo “lunatici” per mantenere viva la fiamma della speranza. Certo, quando sono di buon umore si prodigano in pensieri positivi e si caricano a mille affidandosi alla speranza di farcela e di avere fortuna. Al primo ostacolo, però, tendono ad abbattersi come poche altre persone al mondo, specie se si sentono di pessimo umore. Ciò li rende incapaci di mantenere la speranza anche nei momenti difficili e fa di loro delle persone predisposte a demoralizzarsi ben più di quanto vorrebbero. Per fortuna nei loro periodi positivi, sanno dare ascolto ad una parte più saggia, cullando la speranza e riprendendo i sogni accantonati per un po’.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, sull’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Quelli che non sanno come coltivare la speranza

I nativi del Cancro vivono di speranze ma non sanno come coltivarle e trasformarle in una spinta verso la voglia di far crescere i propri sogni. Così, finiscono molto spesso con il limitarsi a sperare senza però far nulla di concreto per aiutare gli eventi a mettersi in moto. Non consapevoli di ciò, se non arrivano facilmente al traguardo, finiscono con l’abbattersi, ponendo fine ad ogni forma di speranza e limitandosi a mettere il broncio e fermarsi, in attesa di non si sa bene che cosa. Il loro modo di sperare risulta quindi troppo superficiale e sicuramente non incline a resistere alle scosse della vita, sotto le quali i loro sogni tendono a svanire un po’ troppo facilmente per poi tornare in tempi migliori ma sempre con le medesime modalità.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che sperano e che continuano a sperare… almeno per un po’

I nati sotto il segno del Leone sono persone che non si perdono mai d’animo e, almeno in parte, questo modo di essere dipende dalla speranza che ripongono nei loro mezzi e nella fortuna che sperano sempre di avere dalla propria parte. Anche quando si trovano davanti a qualche intoppo, prima di arrendersi, continuano a sperare in una soluzione. Se questa non arriva, però, la loro tenacia tende a crollare, portandoli a farsi più negativi e ad abbandonare le speranze. Per questo motivo, pur essendo persone tenaci e sempre pronte a sperare non si possono considerare come quei segni che non perdono mai la speranza ma come quelli che non la perdono se le cose si risolvono entro un tot di tentativi.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli che sperano davvero poco

I nativi della Vergine sono così pessimisti da aver quasi paura di sperare. Ciò nonostante ogni tanto cedono e scelgono di abbandonarsi ai sogni, salvo sentirsi in errore subito dopo. Per loro sperare è un modo come un altro per farsi illusioni e a ciò preferiscono di gran lunga dar spazio alla ragione, cercando soluzioni pratiche da mettere in atto per ogni situazione che gli si ponga dinanzi. Questo significa che non rientrano per niente tra i segni che non smettono mai di sperare e che è già difficile che inizino a farlo. Un modo di essere che difficilmente riusciranno a cambiare essendo parte integrante del loro modo di essere.

Clicca su successivo