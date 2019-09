Gli astri rivelano i peggiori errori che ogni segno zodiacale commette in una relazione amorosa

Innamorato, può succedere che ci sentiamo intrappolati negli stessi scenari. Questi fallimenti possono essere dovuti ad atteggiamenti tossici o ad errori che ripetiamo indefinitamente senza esserne consapevoli. Secondo l’astrologia, ogni segno zodiacale commette gli stessi errori nell’amore. Scopri di più nel nostro punto astro.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Astrologia & Segni zodiacali CLICCA QUI

I peggiori errori che ogni segno zodiacale commette in amore

I nostri ripetuti fallimenti sentimentali possono portarci a diverse domande. Possono persino spingerci a metterci alla prova completamente, diminuendo lentamente la nostra fiducia in noi stessi. Secondo le configurazioni celesti, ogni segno dello zodiaco commette errori che portano inevitabilmente alla rottura.

Ariete

Il lato infuocato e impulsivo dei nativi di questo segno influenza seriamente le loro relazioni. Il loro desiderio di mantenere un amore appassionato può terrorizzare i loro partner fin dall’inizio dell’idillio. Le loro elevate esigenze sono all’origine dei loro fallimenti amorosi. I nativi di questo segno trarrebbero beneficio dall’essere sessualmente più indulgenti verso gli eletti del loro cuore.

Toro

I nativi di questo segno non soddisfano molto le esigenze del partner. Col passare del tempo, saranno riluttanti a dimostrare il proprio affetto con dispiacere del proprio partner. Questa distanza porterà inevitabilmente alla rottura.

Gemelli

La volontà dei nativi di prendere l’ascendente sul loro partner sarà tossica. Se i Gemelli non sono più concilianti, possono danneggiare la loro relazione. Sarebbe meglio mettere da parte il loro orgoglio per svilupparsi meglio in coppia.

Cancro

I nativi di questo segno sono così benevoli che tendono a procreare i loro partner. Questo atteggiamento può essere tossico per la coppia. Il cancro dovrebbe essere più indipendente per mantenere relazioni durature e armoniose.

Leone

Il desiderio del leone di attirare un’attenzione costante avrà un impatto duraturo sulle loro relazioni. I nativi di questo segno trarrebbero beneficio dal mostrare meno narcisismo per far brillare gli eletti del loro cuore.

Vergine

Il lato esigente dei nativi di questo segno potrebbe essere fastidioso ogni giorno. I loro partner si sentiranno esasperati dall’ossessione per il controllo della Vergine. Questa ossessione per non essere all’altezza sarà tossica per la coppia.