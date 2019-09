Inverno, estate, autunno o primavera… Ogni stagione ha il suo fascino. In quale stagione preferisci percorrere questo sentiero nella foresta? la risposta rivela molto sulla tua personalità inconscia

Ogni essere umano è diverso per carattere, esperienza, apprensione e valori. Cercando di capire la nostra vera personalità, ci troveremo di fronte a complessi meccanismi inconsci. Sicuramente ti sarà già capitato di reagire in un certo modo senza sapere il perché. In queste situazioni, l’inconscio occupa la nostra mente e prende le decisioni per noi.

Avevi deciso di non soccombere ai tuoi acquisti impulsivi ma non hai potuto resistere a quel bellissimo vestito viola? Hai pianificato di dirgliene quattro al tuo coniuge ma hai ancora trovato il momento giusto? A volte le nostre azioni non sono in linea con la nostra mente cosciente. Il motivo è semplice: il nostro subconscio controlla la maggior parte dei nostri comportamenti, emozioni e decisioni.

In questo test lascia parlare il potere del tuo inconscio e scegli senza pensare a una di queste immagini che rappresentano un percorso. Ti riveleremo alcuni tratti nascosti della tua personalità

Quale percorso della foresta preferisci?

1. La foresta in estate

Se hai inconsciamente scelto questo passaggio, è perché stai cercando una certa stabilità nella tua vita. In effetti, sei sensibile e caloroso e non ti piacciono i litigi. Sai come distribuire tutta la tua energia per raggiungere un clima di pace e serenità. Inoltre, sei molto empatico e sai come metterti nei panni di chi soffre. Le persone apprezzano la tua compagnia per quel lato dolce e sincero che porti. Tuttavia, hai spesso dei dubbi su di te e ti critichi. Di conseguenza, è difficile credere che gli altri ti amino davvero. Devi imparare a vedere le tue vere qualità e nutrire la tua mente con pensieri positivi.

2. La foresta in autunno

Se hai scelto il contrasto cromatico, l’aria fresca e le foglie autunnali che sono rappresentative dell’autunno, è che sei una persona indipendente. In effetti, ti fidi di te stesso e sai che puoi ottenere tutto ciò che desideri nella vita. Inoltre, non hai paura di confrontarti con gli altri ed esprimere le tue idee come meglio credi. Creativo, hai una visione del mondo che a volte può sorprendere. Ma ti consente di sviluppare la tua immaginazione e fidarti del tuo intuito. Tuttavia, sembra che la tua forte personalità intimidisca gli altri. Quindi, nonostante il tuo successo professionale, sembra che tu abbia difficoltà a trovare l’amore.