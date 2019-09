La figlia di Anna Pettinelli, protagonista di Temptation Island Vip insieme al fidanzato Stefano Macchi, parla del rapporto tra la madre e il fidanzato più giovane di 18 anni.

La figlia di Anna Pettinelli, Carolina Russi, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Spy, ha parlato della storia d’amore che vive la madre con il compagno Stefano Macchi, più giovane di 18 anni e della loro scelta di mettersi in gioco partecipando a Temptation Island Vip 2019 che tornerà in onda lunedì 23 settembre dopo l’addio di Er Faina e della fidanzata Sharon.

Anna Pettinelli, parla la figlia Carolina: “mia madre e Stefano Macchi a Temptation Island Vip? Spero abbiano considerato i rischi”

All’interno del villaggio di Temptation Island Vip 2019, Anna Pettinelli non sta vivendo un momento sereno al punto da essersi lasciata andare ad un amaro sfogo contro il fidanzato Stefano Macchi che è sempre più vicino alla tentatrice Cecilia Zagarrigo. Oggi, a parlare della storia d’amore della Pettinelli e del compagno Stefano è la figlia Carolina.

“Quando mi hanno comunicato che avrebbero partecipato sono scoppiata a ridere. Pensavo fosse uno scherzo. […] Prima di partire erano gasatissimi, ma ho come l’impressione che non abbiano preso in considerazione le possibili conseguenze. […] Cosa saranno mai 18 anni di differenza? Lui con mia madre è meraviglioso e io, da casa, faccio il tifo per loro con il cuore in gola”, ha detto a Spy la figlia di Anna.

Su Stefano Macchi ha detto: “Fantastico. E’ il primo fidanzato di mamma, dopo la separazione da papà, al quale mi sono legata. E’ presente, sensibile. E poi è troppo simpatico”.

Sulla madre e sugli insegnamenti che ha ricevuto da lei: “Il rispetto e la libertà vengono prima di qualsiasi cosa, anche se io non sarò mai libera quanto lei. Lei fa sempre quello che vuole e non teme alcun giudizio. Vuole avere sempre ragione. E poi ha il vizio di lamentarsi. Ripete, come un disco rotto, che è stanca. Poi, se passa un solo giorno a casa, impazzisce. E’ in grado di rifare i letti con me dentro”.

Infine, sulle conseguenze che potrebbe avere Temptation sulla storia tra la madre e il fidanzato, dice: “E’ grande, adulta e vaccinata. E se ha scelto di mettersi in discussione in un programma come quello, avrà considerato tutti i rischi e pericoli. O almeno spero”.

