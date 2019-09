Meteo venerdì 20 settembre: instabilità diffusa al nord e sud

Nella giornata di venerdì atteso un meteo instabile al settentrione, con schiarite nelle ore pomeridiane. Cieli sereni previsti sulle regioni centrali, mentre al sud potrebbero arrivare dei piovaschi su Salento, la Calabria e la parte orientale della Sicilia

Dopo l’abbassamento delle temperature che si è verificato questo giovedì con l’ingresso di una perturbazione, domani il clima sarà nel complesso variabile, in particolare sulle Prealpi e il Piemonte durante le ore mattutine. Al pomeriggio si registreranno invece ampi spazi di sereno. Stabilità e bel tempo previsti al centro. Sulle regioni del meridione invece, la perturbazione originata dal nord Europa porterà, nello specifico sul versante ionico, forti venti anche di burrasca.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Secondo le più recenti previsioni della Protezione Civile forti venti e mareggiate andranno a creare un’allerta in Puglia, in Calabria e nelle zone orientali della Sicilia.

Le previsioni del 20 settembre nel dettaglio

Il cielo il nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con un meteo variabile durante il mattino in particolare sulle Prealpi e il Piemonte. Il sole si farà vedere invece nelle ore pomeridiane non fosse per qualche addensamento sulle Alpi. Le temperature saranno stabili con massime comprese tra i 21 e i 25 °C. A Milano previsto un mix di sole e nubi con la colonnina di mercurio a 22 °C. 21 °C a Torino con condizioni simili.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali bel tempo e stabilità. Attese soltanto delle nuvole qua e là con temperature nel complesso stabili tra i 22 e i 26 °C. A Roma è previsto un meteo soleggiato con delle nuvole e temperature attorno ai 27 °C. A Firenze splenderà il sole e il termometro sarà il linea con quello della Capitale.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole attesa una perturbazione di provenienza nord Europa. Sul versante ionico in particolare si verificheranno venti forti e di burrasca. Altre clima più stabile e sereno. Le temperature oscilleranno tra i 22 e i 26 °C. A Palermo tempo soleggiato con 26 °C. A Napoli i gradi saranno 25, pure qui con stabilità e sole.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI