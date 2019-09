Matrimoni vip: da Kasia Smutniak a Claudia Potenza, fiori d’arancio a settembre

A settembre molte coppie illustri si sono giurate amore eterno, da Claudia Potenza a Kasia Smutniak. Ecco chi ha detto sì per tutta la vita.

A settembre c’è chi torna al lavoro e chi, invece, comincia una nuova vita. Magari coniugale, suggellando un sogno d’amore che dura ormai da tempo. È il caso di molti vip che, subito dopo la fine dell’estate, hanno scelto di far sbocciare fiori d’arancio, ma se prima il matrimonio annunciato con fanfara al seguito era un trend (appena un anno fa si celebravano le nozze dei Ferragnez in grado di bloccare un paese), adesso va molto la sobrietà.

L’ultima tendenza tra le celebrità, infatti, è quella sì di festeggiare con tanti amici – acquisiti e di vecchia data – parenti e colleghi, ma bisogna farlo senza clamore. Sorprendendo chiunque, nessuno deve accorgersi di essere ad un matrimonio fino al momento in cui non mette piede al ricevimento: lo sa bene Kasia Smutniak, l’attrice si è sposata con il produttore Domenico Procacci (con cui ha ritrovato l’amore dopo la scomparsa di Pietro Taricone) a Formello e ha invitato molte persone senza avvisare del lieto evento.

Matrimoni vip: i più gettonati, da Kasia Smutniak a Carolina Crescentini

Ciascun invitato – compresi molti vip – era convinto di dover festeggiare i 40 anni dell’attrice, poi si è ritrovato ad assistere improvvisamente alle nozze: a celebrare il rito civile ci ha pensato Giovanni Veronesi, testimone della sposa invece era Ferzan Ozpetek. La Smutniak, per l’occasione, indossava un abito scivolato in seta color avorio con inserti di pizzo di Stella McCartney. Una perfetta sposa boho, Kasia, con tanto di coroncina di fiori tra i capelli e piedi nudi.

Seguono a ruota, Carolina Crescentini e Francesco Motta: la coppia si è sposata l’8 settembre nella campagna grossetana, lontano dai riflettori e dal clamore mediatico. Gli scatti e i video della cerimonia sono stati diffusi i giorni successivi, con tanto di didascalie ironiche: “In questi giorni abbiamo fatto una cosa”, scrive bonariamente l’attrice. Anche in tal caso le griffe non sono mancate: entrambi vestiti Gucci dalla testa ai piedi.

Decisamente un altro stile quello di Eleonora Daniele: la conduttrice ha giurato eterno amore il 14 settembre all’imprenditore Giulio Tassoni, dopo ben 16 anni di fidanzamento. Un’occasione tanto attesa e curata in ogni minimo dettaglio. La cerimonia si è svolta nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, a Roma, alla presenza di tanti vip come Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi, Riccardo Fogli, Emanuela Folliero, Maria Grazia Cucinotta, solo per citarne alcuni. Secondo indiscrezioni, Al Bano Carrisi avrebbe addirittura intonato un’Ave Maria per omaggiare gli sposi.

La vera chicca, però, è arrivata da Claudia Potenza che ha convolato a giuste nozze con l’avvocato Domenico Chiarello. Alla cerimonia blindatissima nella Chiesa di Santa Maria Amalfitana sono stati invitati molti amici e parenti oltre a ospiti vip come Claudia Gerini e Pierfrancesco Favino. L’attrice si è presentata su un pulmino Volkswagen guidato dall’amico Marco Bocci, in perfetto stile hippie anni ’70.

Insomma, una fine dell’estate che coincide con l’unione in matrimonio fra molte personalità illustri: cambiano gli stili, i gusti e le scelte, ma resta la voglia di giurarsi eterno amore. Alla fine, questa è l’unica cosa che conta quando si spengono le luci dei flash e vengono riposti i costosi vestiti negli armadi. In attesa della prossima occasione per tornare a sfoggiarli, stavolta con moglie o marito al seguito.

