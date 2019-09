Eva Henger non ce la fa più e si scaglia duramente contro il fidanzato della figlia Mercedesz, lui si chiama Lucas Peracchi. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Eva Henger si sfoga duramente su Instagram e attacca, attraverso le Instagram Stories, il fidanzato di sua figlia, Lucas Peracchi: “Qui non si può dire niente se no diventano litigate, minacce, violenze”

Poi aggiunge: “Non riconosco più Mercedesz. Tanto è meglio è che non la sento più. L’ho sempre difeso fino a due mesi fa prima che mi insultasse. Quando una coppia litiga, e poi, fa pace, bisogna trovare un capro espiatorio anche se questo qualcuno non ha mai fatto niente: da due mesi vengo insultata”

