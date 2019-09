Scopri quali sono le persone più vere e genuine dello zodiaco e quali non lo sono per niente.

In un mondo fatto di tanta apparenza e voglia di mostrare cose spesso non vere, il bisogno di autenticità è sempre più forte e spinge le persone a guardarsi intorno con occhio critico, speranzose di conoscere qualcuno che appaia per ciò che è veramente. Questo genere di persone, che sembra sempre più in estinzione si riconosce subito per la genuinità che traspare dai gesti e dal modo di parlare e per la capacità innata che hanno di mettere a proprio agio chi gli sta accanto. Sono persone solitamente positive, dotate di una buona autocritica, di autoironia e di voglia di semplicità, quella che alla fine fine scelgono di mostrare agli altri. Si tratta di un modo di essere ricco di sfumature e che può dipendere da tanti fattori come le esperienze passate, l’educazione ricevuta, il carattere e, inutile dirlo, l’influenza delle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che stanno per vivere un periodo folle e quali sono quelli che stanno per abbracciare un periodo lavorativo positivo, scopriremo quali sono i segni zodiacali più veri. Visto che si tratta di un modo di essere strettamente legato alle emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un risultato più chiaro e preciso.

Oroscopo: ecco i segni zodiacali più veri e quelli che lo sono meno o non lo sono affatto

Ariete – Non del tutto veri

I nati sotto il segno dell’Ariete amano vivere in modo semplice e per questo motivo dicono sempre quello che pensano, spesso incuranti di poter ferire chi hanno attorno. Ciò nonostante non si possono definire a tutti gli effetti persone vere perché il loro modo di agire non è sempre lineare. Se possono mentire a proprio vantaggio, infatti, non esitano a farlo. Inoltre pur di apparire sempre al meglio di se sono disposti a mentire e a mostrarsi diversi da come sono. Seppur all’apparenza veri per i modi diretti che hanno non ci si può affidare totalmente a quello che mostrano perché a volte può essere ben lontano da ciò che sono davvero.

Toro – Abbastanza veri

I nativi del Toro sono persone che non amano fingersi per ciò che non sono. Quando hanno a che fare con gli altri vogliono essere apprezzati per la loro vera natura e per questo motivo si può contare su una certa autenticità. Certo, alle volte possono comunque cercare di mostrarsi in modo un po’ diverso, dando un’immagine riadattata e migliorata. È però una cosa che fanno di rado e solo all’inizio di alcuni rapporti di conoscenza. Alla lunga, infatti, preferiscono mostrare quel che sono in modo da non dover avere paura di temere il giudizio altrui o di deludere le persone alle quali tengono. A tal proposito grazie a questo modo di fare riescono a mettere facilmente a proprio agio gli altri che in loro compagnia riescono ad essere più facilmente se stessi. Attenzione, però, perché questo modo di essere vale con le persone che ritengono vicine. Per le altre, avranno per lo più un atteggiamento amichevole ma mai di totale apertura.

Gemelli – Decisamente veri

Nel bene e nel male, i nati sotto il segno dei Gemelli sono persone vere. Che siano felici o al colmo della disperazione, i nativi del segno non sono soliti avere filtri e si mostrano per come sono senza problemi. Per loro ciò che conta è mostrarsi per quel che sono, essendo sempre fedeli a se stessi e questo anche a costo di non piacere. Essere se stessi li fa sentire liberi e questa è l’unica cosa che conta per loro. Inoltre grazie alla genuinità che mettono sempre in campo, riescono sempre a catturare l’attenzione e a suscitare emozioni positive alle persone che gli stanno intorno e che sanno sempre come mettere a proprio agio, persino quando hanno l’umore sotto le scarpe e tendono a dare di matto.

Cancro – Non veri

I nativi del Cancro non possono essere veri perché prima di tutto mentono a se stessi. Il loro bisogno di apparire e di piacere a tutti li rende schiavi di un’immagine che non sempre corrisponde a ciò che sono nella realtà e questo oltre a farli soffrire, li porta ad atteggiamenti che spesso sono diversi da ciò che sentono nel cuore. Chi sta loro intorno tende a percepire qualche nota stonata e questo è uno dei motivi per cui non riescono a vivere rapporti sereni e rilassati. Se hanno paura di perdere qualcuno mettono il muso invece di dirglielo e se pensano di meritare qualcosa cercano di farlo capire all’altra persona fingendosi più modesti di quanto non sono. Un modo di agire spesso contrario e che alla lunga rischia di rovinare persino i rapporti.

Leone – Veri a metà

I nati sotto il segno del Leone sono persone difficili da capire sotto questo particolare aspetto perché alternano atteggiamenti veri ad altri che non lo sono affatto. Il loro problema è che se da un lato sentono il bisogno di esprimersi liberamente e di essere sempre se stessi, dall’altro odiano il pensiero di non essere apprezzati o accettati dagli altri e per far si che le cose vadano sempre secondo i loro desideri, preferiscono atteggiarsi a ciò che non sono, creando un alone di falsità che ne ricopre uno più genuino. Inutile dire che tutto ciò non può che creare una certa confusione di fondo che loro cercano di dissimulare in tutti i modo ma sempre con scarso successo. Chissà che imparando ad accettare qualche rifiuto non si riscoprano così liberi da volerci provare.

Vergine – Poco veri

I nativi della Vergine hanno una parte molto vera ed un’altra che preferiscono tenere per se. Se da un lato tendono a dire ciò che pensano sugli altri senza alcun problema, esprimendo anche giudizi personali e preferenze, dall’altro non amano che gli altri conoscano ogni aspetto della loro vita. Tutto ciò crea una certa confusione di fondo che porta chi sta loro intorno a trattarli con le pinze e a sentirsi spesso a disagio in loro presenza, più che altro perché incapaci di capire come trattarli. Ciò nonostante, sicuri di se almeno sotto questo aspetto, non sembrano intenzionati a cambiare modo di essere e questo perché nella vita hanno bisogno di sentirsi liberi e senza schemi da seguire.

