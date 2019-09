28 pensieri positivi per nutrire la tua mente ogni giorno

28 pensieri positivi da leggere ogni giorno per essere più felici

Avere un punto di vista positivo è una scelta! Scegliendo di avere una visione positiva della tua vita, puoi iniziare ad allontanarti dal tuo stato mentale negativo e vedere la vita come piena di possibilità e soluzioni invece di vederla piena di preoccupazione e ostacoli.

Ricorda che sei responsabile dei tuoi pensieri, la tua visione della vita è una scelta. Se tendi a pensare negativamente, è perché scegli di pensare in quel modo.

Scegliendo di pensare positivamente, arriverai a controllare meglio la tua vita, ma renderai anche ogni esperienza più piacevole. Ciò arrecherà molti vantaggi alla tua salute mentale e fisica, così come alla tua capacità di gestire situazioni più difficili. Alla fine, sono i tuoi pensieri a determinare la tua vita.

Le persone più felici non hanno il meglio, fanno solo del loro meglio con tutto ciò che hanno a disposizione. Se i tuoi pensieri oggi sono positivi, ogni ieri si trasformerà in un’esperienza positiva e ogni domani si trasformerà in una visione piena di speranza.

Ogni giorno che inizia è una pagina vuota. Una distesa di tempo che non è stata ancora vissuta. Possiamo scrivere quello che vogliamo. Sta a voi decidere di riuscire oggi, nonostante i suoi vincoli e gli obblighi.

Ecco 28 pensieri positivi da incorporare ogni giorno della tua vita:

Sono in pace perché so che la vita è sempre lì per sostenermi, aiutarmi e confortarmi. Trasformo le prove e le lezioni della vita in un trampolino verso la felicità. Oggi, ho scelto di andare oltre i miei limiti del passato. Sono pronto ad adattarmi e ad aprirmi a ciò che il futuro riserva per me. Sono grato per tutte le cose che la vita mi ha offerto. Sono una brava persona e mi perfeziono in ogni momento. Faccio scelte positive che mi alimentano dall’interno. Tutto ciò di cui ho bisogno per camminare è a portata di mano. Ogni giorno mi porta nuovi elementi che arricchiscono la mia esperienza di vita e quindi cammino verso un modo migliore di vivere. Sono una persona meravigliosa dall’interno verso l’esterno e merito di essere amata per quello che sono. Trasformo le prove e le lezioni della vita in un trampolino verso la felicità. Il mio amore per gli altri nutre il mio viaggio verso una maggiore felicità. Non vedo l’ora di vedere cosa mi porterà questo meraviglioso giorno. Ho il potere di trasformarmi e progredire verso una vita migliore. Sono più coraggioso di quanto penso e più talentuoso di quanto penso. Scelgo i pensieri che mi conciliano con pace e armonia. Apprezzo tutte le persone della mia vita e le amo con tutto il cuore. Più capisco le cose e più controllo la mia vita. Riconosco i miei talenti e risultati. Mi congratulo con me stesso per le cose grandi e piccole che realizzo. Focalizzo la mia attenzione sulle cose belle della vita. Amo e mi accetto esattamente come sono ora. La verità che sto cercando è già in me. Sono in pace con il mio passato, tutto il mio passato. Mi rallegro dell’amore che ricevo e do. È l’amore che guida la mia vita e la rende meravigliosa. Espandendo il mio pensiero, vado oltre i miei limiti. Questo giorno è un dono meraviglioso che la vita mi fa. Mi do alla vita con gioia e la vita mi dà di più in cambio. Siamo tutti esseri meravigliosi con un potenziale immenso. Sono felice di avere l’opportunità oggi di vivere, sentire e godermi la vita. Ora riconosco la mia creatività e quella degli altri e ciò mi onora.

Perchè è importante nutrire positivamente la nostra mente?

Nutrire la tua mente alimenta il tuo spirito. Generalmente ci nutriamo attraverso il cibo fisico, senza pensare che tutte le informazioni e i componenti del nostro ambiente sono anch’essi una fonte di alimentazione.

Il termine nutrire la mente si riferisce a tutte le informazioni che ci arrivano e quindi ci influenzano. Questo è il parametro di input di un sistema in cui i nostri pensieri e idee diventano parametri di output.

Esiste un ruolo del cibo immateriale sulla nostra mente e nel nostro spirito, poichè acquisiamo costantemente informazioni, nutriamo costantemente le nostre menti.

E’ nostra responsabilità dare più o meno importanza a diverse informazioni e guidare i nostri pensieri. La mente è una macchina molto potente, le creazioni possono essere benefiche o negative. In effetti, è del tutto possibile creare e mantenere pensieri negativi (rabbia, invidia, orgoglio, paura …) così come pensieri positivi (gioia, gratitudine, meraviglia …).

Il nostro cervello è in costante movimento. Anche quando dorme il nostro subconscio funziona e ci rende possibile sognare. Certo, ci sono momenti in cui siamo più svegli di altri, d’altra parte, i pensieri escono costantemente da questa fabbrica. Abbiamo un ruolo importante da svolgere nella natura e nella qualità di questi pensieri e questo include il modo in cui nutriamo le nostre menti.

Perché nutrire la sua mente positivamente?

La risposta è semplice e coincisa: benessere. Lo stress e la paura sono una costante nella nostra società moderna.

Quando si parla di benessere si può fare una distinzione tra benessere fisico e mentale. I media e le informazioni permanenti che ci assalgono hanno un impatto sul nostro benessere mentale.

Inoltre, anche il nostro ambiente svolge un ruolo importante in questo senso. Il nostro lavoro o le nostre relazioni influenzano la nostra salute mentale, ecco alcuni esempi di situazioni che possono influire negativamente sul nostro benessere mentale:

Troppa pressione sul lavoro => stress

Messaggi pubblicitari che creano permanentemente nuove esigenze => insoddisfazione

Media che trasmettono informazioni negative => paura

I social network dove possiamo essere portati a confrontarci => autostima

Un entourage negativo e pessimistico => dubbi

Una relazione tossica che ci fa male => sensi di colpa / vergogna

Etc …

Questi sono esempi e non tutti rispondono alle informazioni che ricevono, alcune persone sono totalmente inconsapevoli degli effetti che possono avere su di loro. L’importante è essere consapevoli con la propria testa.

In effetti, il modo in cui nutriamo la nostra mente ha un impatto sul nostro benessere. Quindi, prestiamo attenzione a come nutriamo la mia mente.

