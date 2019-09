Che cosa vedere questa cosa in tv? Scopri grazie al palinsesto televisivo i programmi che i canali in chiaro hanno deciso di proporre per la prima serata.

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 18 settembre

Rai Uno – A casa tutti bene (Film)

In occasione delle nozze d’argento, Alba e Pietro riuniscono, sull’isola dove si sono ormai ritirati, tutta la famiglia per un pranzo nella loro villa. Il gruppo resterà però bloccato sull’isola e sarà l’occasione per far emergere le difficoltà e fragilità di ciascuno.

Rai Due – Rocco Schiavone – Pulvie et Umbra (Fiction)

Un passante scorge un corpo senza vita galleggiare nella Dora. Sembra trattarsi di una donna morta strangolata e nelle indagini verrà coinvolto Rocco che intanto si stava recando in Questura con Gabriele per dargli ripetizioni

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.