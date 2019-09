Come trasformare il senso di colpa in senso di libertà-VIDEO

Come trasformare il senso di colpa in sentimento di libertà: capire la differenza tra senso di colpa costruttivo e distruttivo è il primo passo per rinascere – VIDEO

Come trasformare il senso di colpa in senso di libertà è fondamentale per poter rinascere e ritrovare finalmente la serenità.

Leggi anche: Le 3 regole per chiedere scusa a chi hai ferito – VIDEO

Trasformare delle asserzioni di colpa in dichiarazioni di gratitudine aggiunge quindi valore al processo, aiutandoti a considerare diversamente il passato e a sentirti libera nei pensieri. Scopri il resto nel video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI