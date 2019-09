Thegiornalisti: i motivi dello scioglimento e la risposta di Rissa-VIDEO

Thegiornalisti: dopo lo scioglimento, Tommaso Paradiso spiega i motivi, “c’erano troppi dissapori nella band” ma Marco Rissa non ci sta, la risposta è immediata– VIDEO

Dopo la dichiarazione di scioglimento avvenuta dopo il concerto al Circo Massimo, i motivi poco chiari di Tommaso Paradiso e la scelta di non voler più far parte del gruppo “Thegiornalisti”, sono una doccia fredda per i fan

“I problemi ce li teniamo per noi, a voi deve rimanere tutto l’amore”, ha scritto Tommaso in una delle sue stories su Instagram in cui ha dato l’annuncio. La risposta di Marco Rissa: “…mi trovo costretto a rispondere che la decisione di un componente non può vincolare gli altri due. I Thegiornalisti continueranno!”

