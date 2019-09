Autunno 2019: i segni zodiacali che stanno per avere fortuna nel mondo lavorativo.

Fonte: Istock

Il lavoro può essere una benedizione per chi lo trova dopo tante ricerche e motivo di stress per chi, pur avendolo, non si trova a proprio agio con i colleghi o con le mansioni da svolgere. Si lavora per tante ore al giorno e per quasi tutti i mesi dell’anno e ciò rende la situazione lavorativa una parte estremamente importante della vita di ognuno di noi. Per questo motivo, riuscire a capire se le cose stanno per migliorare o sono destinate a restare ancora le stesse di sempre può essere utile, specie in vista di decisioni da prendere. Visto che le stelle possono influire anche su questo aspetto, oggi dopo aver visto quali segni zodiacali sono imperturbabili e quali sono quelli che stanno per scoprire qualcosa di importante sulla loro vita, approfondiremo l’argomento lavoro, cercando di capire quali segni zodiacali stanno per avere fortuna in ambito lavorativo.

Oroscopo: i segni che stanno per avere fortuna nel mondo del lavoro

Fonte: Istock

Ariete – Manca ancora un po’ di tempo

I nati sotto il segno dell’Ariete, avranno un inizio di stagione un po’ a rilento, almeno dal punto di vista lavorativo. Con un po’ di impegno, però, è possibile riuscire a gettare delle basi solide per un futuro lavorativo in crescita, specie con l’arrivo del nuovo anno. Il consiglio delle stelle è quindi quello di mettersi d’impegno, trovare un proprio equilibrio ed il modo migliore per far si che il lavoro sia il più possibile piacevole. In questo modo arrivare al traguardo sarà più semplice e meno faticoso e nonostante serva un po’ più tempo del previsto, l’attesa non sarà poi così snervante.

Fonte: Istock

Toro – Ci sarà un miglioramento rapido ed in crescita

I nativi del Toro non amano correre e sono soliti prendersi il proprio tempo per ogni cosa, lavoro compreso. Detto ciò, i mesi autunnali gli daranno lo sprint necessario per progredire con più rapidità rispetto al solito. Ciò avverrà in modo particolare per chi lavora in proprio ma anche per chi svolge un lavoro da dipendente, specie se in ufficio. Il consiglio delle stelle? Cavalcare l’onda e godersi il percorso, perché nella crescita c’è sempre qualcosa di piacevole da sperimenta e dalla quale imparare, specie in vista di miglioramenti futuri.

Fonte: Istock

Gemelli – C’è una pausa di transizione

I nati sotto il segno dei Gemelli non vedranno grossi cambiamenti in ambito lavorativo, almeno in questi mesi. Per loro ci sarà più che altro un periodo di transizione che li porterà a dover ridefinire diversi aspetti del loro lavoro e di come lo gestiscono. La cosa potrebbe portare qualche difficoltà ma una volta trovato il giusto equilibrio le cose sembreranno prendere tutte il loro posto ed il lavoro inizierà a prendere una svolta positiva e abbastanza rapida da ripagarli del momentaneo stallo. Il consiglio delle stelle è quindi quello di armarsi di tanta pazienza e di attendere che giunga il momento più propizio.

Fonte: Istock

Cancro – Ci sarà un momento di attesa

L’autunno non sarà un periodo di avanzamenti per ciò che riguarda il lavoro. Il lato positivo è che non sarà neanche negativo. Semplicemente, ci sarà da aspettare limitandosi a guardare e a valutare eventuali cambiamenti che sarà meglio mettere in atto con l’anno nuovo. Al momento, infatti, i pensieri sono tanti che il rischio è quello di fare confusione. Meglio non aver fretta e limitarsi a proseguire come sempre, senza cambiare nulla ma ponderando con cambia a tutte le eventuali modifiche da inserire pian piano. Un po’ di mano libera in più ce l’ha chi lavora da dipendente anche se il consiglio delle stelle rimane sempre quello di non strafare.

Fonte: Istock

Leone – Avanzamenti lenti ma progressivi

I nati sotto il segno del Leone arrivano da un anno ricco di avanzamenti che continueranno a susseguirsi seppur con una certa calma rispetto al passato. Si tratta di una sorta di assestamento del tutto naturale e che quindi non va visto come una battuta d’arresto o un rallentamento ma come una fase indispensabile per riprendere alla svelta dei ritmi, se possibile, ancora più rapidi dei precedenti. Per alcuni potrebbero esserci promesse di avanzamento che si concretizzeranno poco prima del nuovo anno o nei primi mesi dello stesso. Basta quindi attendere, come consigliano le stelle stesse, per sentirsi ancora una volta a cavallo del successo.

Fonte: Istock

Vergine – La calma indispensabile per pianificare al meglio il futuro

Sarà un momento di calma quello che i nativi della Vergine assaporeranno nei prossimi mesi. Una calma che dovrà essere percepita come favorevole, in quanto si rivelerà idonea alla pianificazione di progetti in grado di migliorare il futuro lavorativo, sia che per chi è in proprio che per chi sogna un avanzamento di carriera. Il periodo è anche maturo per la ricerca e le stelle consigliano di vagliare ogni possibilità, sia a chi non ha ancora un lavoro che a chi sta semplicemente pensando di trovare qualcosa di meglio. Attenzione, però a non agire d’impulso. Questo è un periodo adatto alla riflessione ed è bene che ci sia prima di ogni possibile mossa.

