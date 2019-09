Meteo giovedì 19 settembre: prepariamoci al ritorno del brutto tempo

Nella giornata di giovedì previsto un meteo autunnale. Addirittura la Protezione civile ha dichiarato lo stato di allerta per le regioni adriatiche. Dei fenomeni potrebbero verificare pure al nord, mentre al sud è attesa della nuvolosità a tratti.

Da domani dovremo dimenticarci l’estate. Già dal mattino ombrelli aperti al nord e sulle zone dell’Adriatico. Sulle regioni meridionali invece una nuvolosità diffusa lascerà progressivamente il passo a rovesci e temporali. Anche la colonnina di mercurio si attesterà in discesa.

Le previsioni del 19 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con delle piogge nelle ore del mattino, mentre delle schiarite potrebbero dare conforto tra il pomeriggio e la sera alle zone del Triveneto. Prevista l’allerta gialla sul basso Veneto, una buona fetta del Piemonte, la Lombardia e l’Emilia Romagna. Le temperature oscilleranno tra i 21 e i 25 °C. A Milano previste nuvole qua e là con temperature attorno ai 23 °C. Attesa della nuvolosità pure su Torino, dove il termometro segnerà 22 °C.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali instabilità con fenomeni importanti sul medio e il basso Adriatico, pur con miglioramenti alla sera. Allerta gialla sulla Toscana sud-occidentale per forti piogge e temporali, le Marche, l’Umbria e il Lazio. Temperature in discesa con massime tra i 22 e i 26 °C. A Roma previsti piogge e temporali e il termometro a circa 27 °C. A Firenze, invece, clima sereno.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole dovrà fronteggiare nuvole a tratti, rovesci e temporali diffusi, in particolare sul Molise, la Basilicata, l’Abruzzo e la Puglia. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Per questo è stata proclamata l’allerta arancione per rischio idrogeologico sulla zona costiera del Molise e quella garganica della Puglia. Allerta gialla invece sull’Abruzzo, su parte del Molise, sulla Basilicata, sul versante ionico settentrionale della Calabria, sulla Puglia e la Sicilia occidentale. Le temperature saranno in netta discesa con massime comprese tra i 24 e i 28 °C. A Palermo previste delle nuvole e 27 °C di temperatura. A Napoli infine potrebbe essere necessario l’ombrello.

