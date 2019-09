Gli astri rivelano i 5 segni zodiacali che sono spesso arrabbiati e lunatici o di cattivo umore

Il temperamento e tutti gli altri tratti del carattere sono influenzati dal cielo sotto il quale sei nato. Potresti essere una persona sempre solare o una di quelle che se scendono dal letto con il piede sbagliato sono di cattivo umore per tutta la giornata. Scopri i 5 segni zodiacali più complicati e più soggetti al cattivo umore.

I segni zodiacali che sono spesso arrabbiati

Questa tendenza al cattivo umore deriva da caratteristiche specifiche della personalità, spesso influenzate dalla loro appartenenza zodiacale. Tutto ciò di cui hai bisogno è una battuta d’arresto iniziale o una piccola delusione per immergerti nella malinconia.

Tra i segni zodiacali più lunatici dello zodiaco primeggiano:

Pesci

I nativi dei Pesci hanno una visione utopica del mondo. Un disaccordo evidente può creare delle situazioni problematiche. I Pesci sono persone leali che fanno del loro meglio per soddisfare chi li circonda. Tuttavia, ciò non garantisce loro la parità di trattamento. Questo genera una grande delusione per loro che si ritrovano ad affrontare il problema dell’autocritica in tutti i casi di deviazione comportamentale. L’unico modo per i Pesci di ripristinare l’ordine nella loro vita è evitare la procrastinazione. E’ indispensabile risolvere i problemi ed i conflitti prima che se si accumulino come un mucchio d’ossa di cui non si sopporta il peso. I pesci dovrebbero essere più indulgenti con loro stessi e perdonarsi per i loro errori ed accettare che non esiste la perfezione.

Cancro

Il cancro è caratterizzato dalla sua buona volontà da questo bisogno viscerale di servire gli altri. Lo sforzo e il tempo investiti con gli altri non danno sempre i frutti sperati. Quando non ottengono molto in cambio provano delusione che sono la causa principale del loro umore lunatico. A causa dello shock emotivo, diventano amareggiati e possono anche essere ostili. L’unico modo di superare questa spirale depressiva è dare priorità all’interesse personale ed offrire la compassione alle persone che la meritano davvero.

Scorpione

Il mistero incombe sullo Scorpione nativo che fa del suo meglio per preservarlo perché rappresenta uno dei suoi valori primari. Questo però li spinge a reprimere i loro sentimenti e ad interiorizzare le loro frustrazioni. Può sembrare banale come comportamento, ma questo atteggiamento avvelena le loro vite al punto da immergerle in un lugubre umore. Lo Scorpione non può esteriorizzare il male che li rosicchia, e questa è la ragione principale dietro la loro sventura. Hanno difficoltà a fidarsi delle persone e si aspettano solo tradimento dagli altri. Dovrebbero imparare a confidarsi per liberare le loro menti dalla foschia oscura che li circonda.

Gemelli

I gemelli sono noti per la dualità della loro personalità. I loro umori si bilanciano continuamente tra due estremi. Quando sono allegri e solari, si sentono forti e adottano un approccio positivo alla vita, ma quando il loro cielo è tempestoso, il loro umore depresso è simile a un decente all’inferno. Non possono mitigare i propri sentimenti e hanno un approccio estremista verso tutto. Ciò finisce per influenzare negativamente il corso dei loro giorni. L’approccio migliore per loro sarebbe quello di adattare le loro reazioni alle diverse situazioni che si presentano. Devono imparare a staccarsi emotivamente quando una situazione si rivela difficile da gestire.

Toro

È davvero un peccato sapere che i tori sono il loro stesso boia. Queste sono persone sicure che apprezzano il comfort e la cordialità della loro zona di comfort. Si isolano al punto da perdere la capacità di adattamento. Inoltre, vivere in tale fila può annoiarli e perdere la loro gioia di vivere. Va ricordato che questo stile di vita li rende facilmente irritabili e mantenere uno stato d’animo stabile durante il giorno si rivela una prova difficile per loro. I nativi di questo segno devono imparare a uscire dalla loro tana per affrontare il mondo. Ciò migliorerà la loro adattabilità, li renderà versatili e ridurrà l’intensità dell’impatto che il mondo esterno può avere su di loro.

