10 segni che i tuoi amici si approfittano della tua gentilezza

Ecco 10 prove che i tuoi amici traggono vantaggio dalla tua gentilezza

La gentilezza è spesso una qualità istituita come una virtù nell’educazione. Spesso dimentichiamo di ricordare che la gentilezza non dovrebbe avere la precedenza sui nostri principi e ideali. “Sii gentile” “Sii conciliante” molti termini possono essere dannosi se non corrispondono alla nostra essenza. Pertanto, queste azioni virtuose possono generare un senso di colpa anche se sono motivate da una sincera empatia.

Ci siamo pentiti tutti un giorno o l’altro di aver preferito le esigenze di un amico a spese dei nostri desideri. Spesso, possiamo essere vittime della nostra gentilezza e questo può tradursi in una reale difficoltà nel farsi valere quotidianamente. Osare dire di no non è un compito facile quando il mondo che ci circonda ci rende colpevoli di “essere egoisti”.

Tu come sei? un’amica che pecca di egoismo o lasci che gli altri si approfittino della tua gentilezza?

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Ecco 10 ragioni per cui dovresti rivalutare la tua gentilezza

1-I tuoi amici sono narcisisti



Ti raccontano costantemente aneddoti che riguardano la loro vita e si interessano poco della tua. all’ordine del giorno i discorsi dei tuoi amici su quanto amano la vita, sulle preoccupazioni del quotidiano, idubbi sulle vacanze…. i tuoi amici alimentano le loro conversazioni dei loro stati di anime e non esitano ad affidarti la profondità dei loro pensieri. Solo quando parli di te stesso, non ti senti ascoltato. Se le tue preoccupazioni rimangono una lettera morta mentre sei costantemente disponibile per i tuoi amici, è probabile che la tua amicizia non sia reciproca.

2- Mancanza di reciprocità

Puoi facilmente notare un doppio standard quando si tratta di amicizia. Se fai uno sforzo per organizzare il tempo per vedere i tuoi cari amici quando chiedono aiuto ma quando hai bisogno tu non corre mai nessuno, c’è sicuramente un problema di reciprocità.

3- Mancanza di sincerità

Se i tuoi amici compensano la loro mancanza di attenzione con esplosioni emotive sproporzionate, questa potrebbe essere la prova di una palese mancanza di sincerità. “Non c’è amore, c’è solo prova dell’amore”. Questa massima potrebbe farti capire che l’amore risiede in atti e non in parole superficiali e volatili.

4- Hanno costantemente delle richieste

Se sono in preda al dubbio, si rivolgono istintivamente a te. Hanno sempre bisogno di qualcosa, ma quando hai bisogno tu, i tuoiamici trascurerano i tuoi stati mentali o il tuo bisogno di confidarti. Possono anche sollecitarti in momenti completamente inappropriati. Se ti vampirizzano al punto di farti sentire in loro balia è essenziale porre fine a questo legame tossico.

5- Indifferenza

Nonostante il tuo coinvolgimento nell’amicizia, le tue sollecitazioni rimangono una lettera morta. Quando confidi il tuo disagio ai tuoi cari amici, tutto ciò che raccogli è solo vaga indifferenza e silenzio, qualche volta anche disprezzo. In questo caso c’è una buona possibilità che la tua amicizia sia a senso unico.