La voce bassa si manifesta per diversi motivi, ma il più delle volte basta seguire dei consigli e dei rimedi naturali. Scopriamo come

Voce bassa Fonte: istock-Photos

La voce bassa è un sintomo che si presenta spesso, soprattutto quando è presente un’infiammazione alle vie respiratorie. In altri casi si manifesta dopo un concerto o quando si incita allo stadio la propria squadra del cuore.

Generalmente l’abbassamento della voce è di natura benigna e di solito regredisce dopo pochissimi giorni, non si deve mai trascurare perchè se peggiora può sfociare nell’afonia. L’abbassamento di voce si associa a raffreddore, sinusite o bronchite oppure quando la gola è irritata per via della tosse persistente.

E’ consigliabile rivolgersi dal proprio medico se il sintomo non regredisce, sarà lui che ci indicherà una terapia farmacologica adeguata. Scopriamo quali sono i disturbi e i rimedi naturali per curarla.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda la salute e il benessere CLICCA QUI!

La voce bassa: sintomi

I disturbi della voce bassa che si manifestano di solito sono:

la raucedine: che si caratterizza per la voce rauca e velata;

che si caratterizza per la voce rauca e velata; l’ afonia: quando vi è assenza totale della voce;

quando vi è assenza totale della voce; la fonoastenia: quando diminuisce l’intensità con cui viene emessa la voce.

In questi casi è importante bere molta acqua, fare dei vocalizzi abbassando il tono della voce, oppure riposare la voce direttamente, evitando di parlare o di gridare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> I sette rimedi della nonna per dormire bene

Rimedi naturali per curarla

Se si vuole evitare di ricorrere alle cure mediche quindi limitare il consumo di farmaci, esistono differenti rimedi naturali per far tornare la voce, scopriamo i rimedi più utilizzati.

1. Olio essenziale di cipresso

E’ un rimedio naturale per l’abbassamento di voce, perchè permette di curare principalmente la raucedine. Si versa una goccia di olio di cipresso in un cucchiaino di sciroppo d’acero e poi mettere tutto in un infuso al timo, ripetere per 3 volte al giorno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>>Carrube: scopri tutti i benefici dietetici e per la salute

2. Fumenti con il bicarbonato

E’ un rimedio utilizzato spesso utilizzato per la cura del raffreddore e del naso chiuso, ma ideale anche quando è presente il mal di gola. Si può sostituire l’acqua con la camomilla, Mettere a bollire nella pentola con acqua i fiori secchi di camomilla, poi aggiungere il bicarbonato. Lo stesso può essere impiegato per fare i gargarismi, un rimedio che schiarisce la voce immediatamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>> Betulla, quali sono le proprietà, gli usi e le controindicazioni

3. Erisimo

L’erisimo è un’ erba dei cantanti, utilissima nei casi di voce bassa e rauca, ideale per guarire le infiammazioni della gola. Viene impiegata per preparare tisane e tinture madre, per curare:

tracheiti

laringiti

faringiti

Si trova in commercio anche sotto forma di compresse.

4. Malva

E’ un altro rimedio naturale per la laringite, la faringite e tosse, si prepara una tisana che si può bere al momento del bisogno, si lascia in infusione per circa 10-15 minuti, mettendo un cucchiaio di foglie e fiori in una tazza d’acqua bollente.

5. Zenzero

Rimedio naturale ottimo contro la raucedine, basta preparare una tisana che aiuta a ritrovare un grande sollievo. E’ un infuso utile per prevenire il raffreddore, soprattutto se allo zenzero si aggiunge anche la cannella, il tè bancha e i chiodi di garofano.

6. Miele

Un classico rimedio delle nonne, il miele basta scioglierlo nel latte caldo oppure prenderlo con il limone, è preferibile a digiuno, perchè aiuta a lenire l’irritazione e sciogliere il catarro in gola.

7. Cipolla e aglio

La cipolla e l’aglio sono dei veri e propri antibiotici e antinfiammatori naturali, l’aglio è un vero e proprio toccasana naturale per la cura di numerosi disturbi. Basta preparare una tisana alla cipolla: fate bollire per ogni tazza d’acqua la buccia di mezza cipolla, filtrate, lasciate raffreddare e poi zuccherate secondo il vostro gusto. Il mal di gola si attenuerà.

Mangiare l’aglio non è un ottima idea ma sicuramente la più giusta per far ritornare la voce , ma non tutti gradiscono, si possono acquistare le compresse di aglio in erboristeria.

8. Acciughe in salamoia

Un classico rimedio della nonna, è il sale delle acciughe che funziona come antibatterico e dona immediatamente limpidezza alla voce.

Cosa evitare

Bere il caffè Fonte: Istock

Evitare di bere caffè e bevande alcoliche: se è il reflusso esofageo che influisce sull’ abbassamento della voce, allora è meglio non assumere cibi acidi, come arance e pomodori. Evitare di bere caffè e alcol ed evitare di stendersi dopo i pasti.

se è il reflusso esofageo che influisce sull’ allora è meglio non assumere cibi acidi, come arance e pomodori. Evitare di bere caffè e alcol ed evitare di stendersi dopo i pasti. Evitare di fumare: il fumo irrita anche in maniera cronica la laringe e causa una possibile patologia alle corde vocali, talvolta cambia anche il tono di voce. Da evitare anche quello passivo, il tabacco favorisce i danni generati dal reflusso esofageo.

Se la voce bassa è da attribuire al fumo, è consigliabile masticare i bastoncini di liquirizia per attenuare l’infiammazione, oppure mangiare le caramelle balsamiche possono aiutare notevolmente.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI