La finestra di Johari consente, rispondendo a due semplici domande, di rivelare 4 aspetti nascosti della tua personalità

Esistono centinaia di test di personalità, alcuni vengono utilizzati in contesti professionali nella sfera privata e in alcuni casi questi metodi vengono utilizzati nelle grandi scuole. In questo articolo, scoprirai uno dei più noti test di sviluppo personale, si chiama “la finestra di JOHARI”. Rispondi a due domande e scoprirai gli aspetti più nascosti della tua personalità.

“Jo” di Joseph Luft e “Hari” di Harry Ingham! Nel 1955, questi due ricercatori hanno inventato questo metodo di programmazione neurolinguistica il cui scopo è quello di rivelare come trattate e percepite le informazioni in base alle vostre esperienze, sentimenti, qualifiche, motivazioni, ecc. Questo strumento è in grado di rivelare 4 aspetti importanti della tua personalità.

Prendi un foglio e una matita e sii onesto con te stesso!

Passaggio 1: disegna un quadrato con i numeri 0 e 100 sugli angoli, come mostrato nell’immagine:

Passaggio 2: Rispondi a queste due domande!

È necessario rispondere a queste due importanti domande assegnando un valore su una scala da 0 a 100.

Prima domanda

· Su una scala da 0 a 100, oso dire quello che penso davvero degli altri? Usa la linea verticale a sinistra del quadrato.

Se metti 0: rimani in silenzio per paura di essere offensivo, specialmente con persone che non conosci.

Se metti 100: dici ciò che pensi e sopporti tutte le conseguenze.

Seconda domanda

· Su una scala da 0 a 100, quanto influisce ciò che gli altri pensano di me? Usa la linea orizzontale superiore del quadrato.

Se metti 0: non presti attenzione a ciò che si dice su di te, anzi ignori anche il consiglio più costruttivo degli altri.

Se metti 100: vivi in ​​costante stress perché presti attenzione alla minima osservazione degli altri. Hai molta paura dei giudizi di coloro che ti circondano.

Cerca di non mettere il 50%, perché l’obiettivo è davvero quello di essere nell’una o nell’altra delle caratteristiche. Segna le tue risposte come nella figura di seguito dividendo il quadrato in quarti e tirando le linee dai punti che hai segnato!

Passaggio 3: valuta il risultato

La finestra che hai creato ha quattro sezioni. Ognuno rappresenta un aspetto diverso della tua personalità.

Le prime due caselle rappresentano la parte aperta e trasparente della tua personalità e la seconda riga è la parte privata e nascosta della tua personalità.

La zona pubblica: questi sono tutti aspetti della tua personalità che conosci molto bene allo stesso modo degli altri.

La zona cieca: queste sono tutte cose della tua personalità che non vuoi riconoscere, vale a dire che questi sono gli aspetti della tua personalità che gli altri vedono ma che tu rifiuti di ammettere.

La zona nascosta: queste sono tutte cose che sai di te ma che non mostri agli altri.

La zona sconosciuta: queste sono tutte caratteristiche della tua personalità di cui non sei a conoscenza: talenti, potenzialità, ecc.

