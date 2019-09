Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto con tutti i programmi che i canali in chiaro proporranno per la prima serata odierna.

La settimana prosegue e una nuova serata di fronte la tv ci attende per regalarci relax, curiosità e qualche sana risata.

Sei pronta a godertela al meglio? Noi di CheDonna.it intendiamo aiutarti nell’assicurarti che tutto sia semplicemente impeccabile, proprio come lo desideri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gli ultimi giorni di Robin Williams: tra parole dimenticate e lacrime

Qui di seguito troverai infatti il palinsesto televisivo completo, un dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro hanno deciso di proporti per la prima serata odierna.

Scorri con noi questo dettagliato elenco e scegli l’opzione che sentirai più nelle tue corde.

Buona serata e… Buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto martedì 10 agosto

Rai Uno – La strada di casa – 2a Stagione (Fiction)

Fausto torna in libertà dopo tre anni di reclusione. E’ pronto a riabbracciare i suoi cari mentre, a Cascina Marra, Irene e Lorenzo attendono di sposarsi. Il giorno del matrimonio Fausto sembra a suo agio solo con Mauro, un ragazzo con cui ha diviso la cella e stretto un rapporto speciale, tanto da fargli avere un lavoro in Cascina. Tutti gli occhi sono comunque puntati su di lui almeno fino a quando un imprevisto non giunge a turbare la giornata: la sposa non arriva.

Rai Due – Una notte al museo 2 – la fuga (Film)

Larry viene trasferito, assieme a tutti i reperti del museo, allo Smithsonian Institute. Non sarà però la nuova location a impedire a scheletri e fossili di prender vita e portare il consueto scompiglio.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.