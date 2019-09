E’ morta Claudia Ochoa Felix, la Kim Kardashian dei Narcos messicani. La ex modella 34enne è morta per overdose – VIDEO

Morta di overdose la Kardashian dei Narcos messicani: Claudia Ochoa Felix. La ex modella messicana soprannominata da tutti Kim Kardashiane era boss di una banda di ‘dissidenti’ del cartello di Sinaloa, quello capeggiato fino a poco tempo fa dal Chapo Guzman prima del suo arresto e dell’estradizione negli Stati Uniti.

Leggi anche: “Figli”: Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi nell’omaggio a Mattia Torre

La morte è avvenuta per overdose dopo un festino con alcol e droga. Aveva migliaia di fan tra chi esalta i narcotrafficanti, fan che l’avevano ribattezzata appunto “la Kardashian dei Narcos” per via della sua somiglianza con la showgirl statunitense.

Ma la somiglianza si fermava all’aspetto estetico, perché Claudia era in realtà una boss senza scrupoli così, a soli 34 anni, perde la vita.

Per vedere il video clicca qui: https://www.youtube.com/

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI