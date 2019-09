Hai sempre ragione? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Scopri se anche tu sei tra i segni dello zodiaco che hanno sempre ragione o se, al contrario, è una cosa che ti capita raramente.

Avere ragione è una cosa che quando capita può portare gioia o frustrazione. Molto dipende dal contesto in cui avviene e dal desiderio di aver indovinato qualcosa. È ovvio, ad esempio, che nessuno sarebbe felice di indovinare un evento non lieto mentre se si parla di vincite o semplicemente di un’intuizione che si sceglie di seguire e che si rivela vera, la sensazione è sicuramente piacevole. Quale che sia la circostanza, avere o non avere ragione è un aspetto della vita che può essere ampiamente influenzato dalle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco imperturbabili e quali sono quelli intuitivi, scopriremo quali hanno sempre ragione. Trattandosi di un aspetto legato al modo di sentire, controllare il profilo dell’ascendente aiuterà sicuramente a capire qualcosa di più della situazione personale.

Oroscopo: Hai sempre ragione? Ecco cosa dicono le stelle

Ariete – Non hanno sempre ragione ma ci credono fermamente

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone molto sicure di se e anche quando non lo sono cercando di farsi coraggio impuntandosi sulle cose. Se ritengono di avere ragione, poco importa se ciò non è vero, loro andranno dritti per la loro strada, insistendo ancora ed ancora e tutto fin quando non l’avranno vinta per sfinimento. Questo, però, non significa che siano tra i segni dello zodiaco che hanno sempre ragione. Certo, qualche volta può capitare loro di indovinare qualcosa o di farsi un’idea che si rivela corretta. La maggior parte delle volte hanno però le stesse probabilità di aver ragione di chiunque altro. La differenza tra loro e chi li circonda sta quindi solo nella forza con la quale sono in grado di affermare le proprie idee, spacciandole per giuste anche quando non ne hanno alcuna prova e lottando per esse in modo quasi ammirevole e sicuramente convincente.

Toro – Hanno ragione nella media

I nativi del Toro non spiccano per le volte in cui hanno ragione. Sebbene dotati di un certo intuito, questo non è infatti sufficiente a dar loro ciò che serve per spuntarla sempre con le loro idee. Amanti della verità, possono trovarsi a capire come stanno le cose esattamente con le stesse probabilità di chiunque altro e questo significa che non rientrano tra i segni che hanno ragione né tra quelli che hanno sempre torto. Di loro si può dire che si trovano facilmente a metà classifica e che consapevoli di ciò evitano di dare per scontate le proprie idee. Così, le rare volte in cui scelgono invece di impuntarsi, finiscono con l’essere presi sul serio, a volte dimostrandosi persino nel giusto.

Gemelli – Non indovinano quasi mai ma ci provano sempre

Dei nati sotto il segno dei Gemelli si può dire che sono persone che amano mettersi in gioco e che ritengono più volte al giorno di avere ragione su qualcosa. Quando ciò accade, non si fanno problemi nel palesare le loro idee, motivandole con grande convinzione e cercando di portare quante più persone possibili dalla loro parte. Per loro, avere ragione è un aspetto molto importante, per il quale sono disposti a lottare almeno fin quando non emerge che si erano effettivamente sbagliati. Fino ad allora, fargli credere il contrario sarà praticamente impossibile. Perché si sa, i gemelli quando vogliono sanno essere testardi come pochi.

Cancro – Sono convinti di avere ragione ma a torto

I nativi del Cancro sono quasi sempre convinti di avere ragione ma ciò nonostante, è raro che ne abbiano davvero. Questo è dovuto al loro essere impulsivi e all’egocentrismo che gli impedisce di vedere le cose con il giusto distacco e la razionalità necessaria. Così, sebbene siano spesso convinti di avere le idee chiare su tutto, la verità è che non è affatto così e, anzi, spesso e volentieri, anche dopo aver discusso animatamente, certi del loro pensiero, vendono contraddetti dai fatti. C’è da dire che sono persone molto combattive e che quando si mettono in testa qualcosa è davvero difficile fargli cambiare idea. Poco importa se la realtà è lì davanti ai loro occhi, loro resteranno comunque delle loro idee.

Leone – L’unica ragione che hanno è quella che li ha portati a prendere una decisione

Si può dire che i nati sotto il segno del Leone abbiano delle ragioni ma non la ragione assoluta. Se si muovono lo fanno infatti solo se motivati da idee precise, delle quali sono convinti al punto da poter arrivare a smuovere mari e monti pur di raggiungere i loro obiettivi. Questo, però, non significa avere ragione e di base non sono tra i segni che ne hanno, o almeno non più degli altri. Per questo motivo, sebbene il loro crederci ed essere pronti a lottare in ogni modo possibile sia in qualche modo ammirabile, la verità è che le loro restano solo convinzioni, alle quali è bello credere ma che non è detto siano corrispondenti al vero.

Vergine – Pensano sempre di avere ragione ma si sbagliano

I nativi della Vergine sono sicuramente quelli che credono, più di tutti, di avere sempre la ragione in tasca. Ciò nonostante i casi in cui ciò è vero non sono poi tanti e la loro ragione non supera neanche un po’ quella degli altri. Testardi come pochi altri, però, non ammetteranno mai la cosa, impuntandosi su tutto e diventando persino nervosi se qualcuno cerca di dargli torto. Se grazie alla loro razionalità possono indovinare alcune cose in ambito lavorativo, l’emotività con la quale affrontano la vita li porterà ad avere torto nel privato e questo alternarsi di ragione e torti finisce col porli in una media che li spinge in basso in un’ipotetica classifica dei segni zodiacali.

