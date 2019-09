“Gianni Sperti sembri un gommone”: l’opinionista, a Uomini e Donne si presenta così e il popolo del web non perdona. Il duro attacco.

Uomini e Donne è ufficialmente tornato. La prima puntata, dedicata al trono over, è stata caratterizzata non solo dalla decisione di Tina Cipollari di mettersi a dieta, ma anche dal duro scontro tra Gemma Galgani e Barbara De Santi. Il popolo del web, però, si è letteralmente scatenato di fronte all’immagine di Gianni Sperti che è stato duramente criticato.

Gianni sperti criticato sul web: “sembri un gommone”. L’opinionista di Uomini e Donne si è rifatto?

Dopo un’estate di relax trascorsa al mare e durante la quale si è anche concesso un meraviglioso viaggio in India, Gianni Serti è tornato a Uomini e Donne come opinionista. Accanto a Tina Cipollari ha commentato le prime vicende delle dame e dei cavalieri del trono over scatenando la reazione del popolo del web secondo il quale l’ex ballerino sarebbe cambiato troppo fisicamente.

La pagina Instagram WittyTv ha pubblicato un video di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tra i tanti commenti, oltre a quelli contro la bionda opinionista, spuntano anche critiche nei confronti di Sperti. Secondo diversi utenti, infatti, Gianni si sarebbe fatto qualche ritocchino durante l’estate. Molti followers della pagina WittyTv, infatti, trovano diverso il viso dell’ex marito di Paola Barale. Ecco alcuni commenti:

“Gianni pare un gommone” e ” No, vabbè ma Gianni? Parliamone. Poco tirato non ha meno più espressioni facciali” e ancora: “Gianni si è dato un’altra pompatina al viso, è gonfio come un pallone”. E poi: “Gianni che hai fatto alla faccia?”, “Ma Gianni con la chirurgia?! Oh mio dio”.

