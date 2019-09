Dieta antistress per combattere a tavola le ansie giornaliere. Ecco otto alimenti utili per guardare con più positività al presente e al futiro.

É bastato riprendere i normali ritmi lavorativi per far alzare l’asticella dello stress fino a livelli di guardia? La vita di tutti i giorni non vi concede tregua, gli impegni si accumulano? Nessuna paura: l’affaticamento fisico e mentale si combatte anche a tavola con una serie di cibi anti stress.

L’alimentazione è la prima via per combattere i problemi della vita quotidiana e non è soltanto un modo di dire. Esistono tanti alimenti che aiutano la testa e il fisico rendendolo più forte, più pronto a reagire, meno appesantito. E sono tutti a portato di mano. Ecco un elenco degli otto più comuni.

1. Cioccolato fondente: come è noto, il cioccolato induce il cervello a rilasciare endorfine e queste abbassano la pressione sanguigna.. Il rimedio migliore è nelle tavolette e di cioccolato al 70% che sono più ricche di antiossidanti.

2. Quinoa: sdoganata dalle diete dei vegetariani, ma adesso entrata nella cucina di tutti i giorni, la quinoa contiene una grande quantità di magnesio che aiuta a rilassare i vasi sanguigni, tenendo lo stress sotto controllo. In più è ricca di fibre e quindi aiuta ad essere sempre positivi.

3. Thè verde o camomilla: entrambi sono molto efficaci per combattere ansia e stress. Il thè verde contiene la teanina, perfetta per facilitare il rilassamento.

4. Noccioline tostate: ne bastano pochissime, anche solo un paio al giorno, perché sono moto ricche di energia In particolare il selenio è un potente antiossidante, si oppone all’invecchiamento precoce e previene l’ansia stabilizzando l’umore

Cibi anti stress, dalla frutta al pesce cosa mettere in tavola

Andiamo avanti, perché ci sono altri cibi di utilizzo comune che tornano utilissimi per combattere lo stress quotidiano.

5. Mele: una al giorno non solo allontana il medico, come dice il proverbio, ma aiuta anche a tirarsi su nei momenti più duri. Produce neurotrasmettitori antidepressivi che aiutano ad essere più efficienti quando serve.

6. Acqua e limone: un bicchiere di acqua calda e limone per cominciare la giornata è una buona abitudine quotidiana. L’acqua aiuta ad eliminare le tossine, il limone dà vitamine e minerali utili al corpo.

7. Sushi: molto del pesce utilizzato per prepararlo è ricco di Omega-3, quindi aiuta a proteggere il cuore anche dai possibili danni di ansie e stress.

8. Anacardi: sono anche meglio delle noci perché contengono magnesio e triptofano che aiutano a rilassarsi. Ne bastano tre o quattro ogni giorno, per rafforzare il proprio sistema immunitario e aumentare le forze.

