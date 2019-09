I trucchi da usare per la cura dei capelli ricci – VIDEO

I trucchi e le astuzie da usare ogni giorno per la cura dei capelli ricci: dall’asciugatura ideale all’uso di phon e shampoo, tutto quello che devi sapere – VIDEO

Curare i capelli ricci non è mai stato semplice, specie se non conosci le vere astuzie e i trucchi da adottare per la cura del riccio

Chi ha capelli ricci so di cosa sto parlando. Non basta uno shampoo e via per avere una chioma sana, forte e ricci definiti. Se vuoi scoprire quali sono i trucchi da usare per avere un riccio perfetto, basta seguire i consigli nel link video in alto

